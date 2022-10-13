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烏克蘭議員10月底訪台？ 外交部：有具體成果適時對外說明

民進黨立委黃世杰在11日曾透露，本月底烏克蘭國會議員克莉曼科（Yulia Klymenko）等人，將來台灣參加第11屆「世界民主運動」全球大會，並與台方進行面對面交流。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2022/10/13 14:11
外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）台灣與烏克蘭關係升溫，雙方國會於近兩個月相繼成立友好組織，先前傳出烏國議員將於10月底訪台參加第11屆「世界民主運動」全球大會，外交部發言人歐江安今（13）日表示，若有具體結果，會再適時說明。

烏克蘭國會外交委會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）於8月17日宣布成立跨黨派友台小組，盼與台灣發展經濟、文化、人道救援及其他領域的雙邊關係；我國立法院也於本年10月11日正式成立「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」，有超過40位跨黨派的立委加入，以持續推動台烏國會交流。

台烏國會議員友好協會發起人、民進黨立委黃世杰在11日成立大會上曾表示，已與烏國跨黨派友台小組確認鞏固友誼的決心，除了互訪，也將朝著督促雙方政府互設代表處的方向努力，更透露本月底烏克蘭國會議員克莉曼科（Yulia Klymenko）等人，將來台灣參加由美國「國家民主基金會」（NED）規劃、10月24日至27日在台北舉行的第11屆「世界民主運動」全球大會，並與台方進行面對面交流。

歐江安今日在例會表示，外交部對上述發展高度支持，並樂見兩國代表民意的立法機構強化友好互動與合作交流。

至於未來是否有烏克蘭國會議員來台灣訪問或參加活動，歐江安回應，若有具體結果，外交部會再適時說明。
台灣與烏克蘭國會議員友好協會
烏克蘭國會友台小組
烏克蘭國會訪團
世界民主運動

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更新時間 : 2022-10-13 14:52 GMT+08:00

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