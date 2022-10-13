台灣首個軟體服務平台獲獎！兩廳院文化生活OPENTIX獲日本百大優良設計獎

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)世界四大設計獎項之一日本「優良設計獎」（GOOD DESIGN AWARD）日前公布2022年獲獎名單，兩廳院文化生活售票網OPENTIX獲百大設計獎殊榮，成為台灣首度獲獎的軟體服務平台。

OPENTIX 兩廳院文化生活在全球21個國家，5715件參賽作品中脫穎而出，評審肯定「OPENTIX除了以獨家販售的節目及內容吸引消費者之外，更整合了多元的服務，例如在COVID-19疫情期間推動線上展演活動，以及提供疫情團隊補助方案（雨天撐傘專案）。至今已有36萬名使用者，透過OPENTIX購買超過330萬張票券。OPENTIX有許多值得公共部門及機構學習之處，包括將BI智慧銷售分析工具運用於決策與管理，因此獲得高度評價。」

OPENTIX持續升級，每月平均上架節目與活動超過2,000檔、5,000場，全國有將近800家代售單位、超過10,000個銷售服務據點， 7-ELEVEN ibon、全家Famiport、萊爾富Life-ET三大超商都有提供購票和取票的服務，使用便利，並獲得ISO27001資訊安全認證。繼2021年上架OPENTIX Live線上串流服務，以及2022年鼓勵藝文消費的紅利點數，新功能也將持續上線並優化智慧分析工具，以創造更豐富的虛實整合服務，提供給更多藝文生活愛好者。

優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）是日本設計振興會（日本デザイン振興会）於1957年開始舉辦，為針對全球各式設計進行一年一次徵選與評論，在全球設計產業中具相當影響力，唯有榮獲優良設計獎的設計，才可獲准使用其獲獎標誌「G-Mark」，代表「好設計」的指標。