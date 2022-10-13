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台灣形象展首登華府 展現韌性之島創新動能

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/13 11:01
「2022年美國台灣形象展」美東時間12日到14日在華府展出。（圖／Taiwan in the US)

「2022年美國台灣形象展」美東時間12日到14日在華府展出。（圖／Taiwan in the US)

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台美關係空前友好，「2022年美國台灣形象展」在美東時間12日於華府盛大開幕，台灣駐美代表蕭美琴表示，只有自由國家以創意為動能去創新、帶動經濟，台灣也將延續克服困難險阻的精神繼續奮鬥；美國商務部次長拉哥表示，台灣是美國重要貿易夥伴與快速成長的外國直接投資來源地，未來美方會持續擴大並深化雙邊關係。

為期3日「2022年美國台灣形象展」由外貿協會及駐美辦事處策辦，結合政府單位及台美關鍵科技產業，展現台灣軟硬實力，掌握美國供應鏈合作、大基建計畫及疫後復甦等當地市場產業需求，連結台灣企業與美國市場。美國商務部次長拉哥拉哥（Marisa Lago）、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）獲邀出席，聖露西亞、海地、馬紹爾群島等友邦駐美大使也共襄盛舉。開幕式《Island of Peace》表演也展現台灣豐富多元的文化與創作能量。

駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）代表蕭美琴在開幕致詞中指出，首屆美國台灣形象展聚集台灣頂尖企業，他們不僅囊括逾三成台灣股市價值，也代表了台灣企業「品質、卓越、信賴」的精神。

蕭美琴表示，本次形象展將展現台灣除了美食，也有科技、電動車、智慧城市等頂端創新，她強調，只有自由的國家能以創意為動能去創新，進而經濟進步，這也是台灣與美國相似之處。

蕭美琴也引述總統蔡英文所言「台灣是韌性之島」，台灣人將延續克服困難險阻的精神持續奮鬥，在最艱困的情勢中創造不可能，這樣的精神也將展現在本次展出的商品之中。

中央社報導，美國商務部次長拉哥（Marisa Lago）在致詞中提及，台灣作為貿易夥伴與快速成長的外國直接投資來源，對美國經濟具有極重要意義。台美在關鍵領域與關鍵政策優先事項方面具成效的合作，以因應區域與全球在貿易與投資挑戰。

拉哥表示，美國政府高度專注於擴大並深化美台夥伴關係，以確保共同價值觀、利益、繁榮與經濟安全，她強調美方會堅定展現承諾。拉哥提及「美台技術貿易暨投資合作架構」（TTIC），指出該架構以推動半導體、電動車與電訊、網絡安全、能源領域的合作與創新為目標，而上述領域都將於台灣形象展上展出。

莫健則表示，台灣是世界的矽島，在全球半導體供應鏈扮演著重要角色。因此，這次展覽對美台企業探索增強台美供應鏈韌性的機會至關重要。他重申，美台是密切夥伴，美方會持續深化與台灣的經濟聯繫。
2022年美國台灣形象展
供應鏈
駐美國台北經濟文化代表處

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更新時間 : 2022-10-13 11:49 GMT+08:00

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