邊境查驗有漏網之魚！美國蘋果驗出「陶斯松」恐傷害兒童腦部

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為了確認海關邊境檢驗後的蔬果是否仍有農藥殘留的疑慮，消基會選定雙北地區市售進口青花菜、葡萄與蘋果等3種蔬果進行農藥殘留檢測，結果發現一款「翠玉蘋果」檢出不得使用的殺蟲劑「陶斯松」，恐傷害兒童腦部，已違反《食品安全衛生管理法》規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

消基會董事長黃怡騰表示，年初消基會曾針對市售6件進口草莓進行農藥殘留檢測，結果有4件得草莓農藥檢測結果不符合規定，顯示國外進口蔬果雖然經過海關邊境檢驗程序，但仍有農藥殘留的疑慮。

消基會檢驗長凌永健說，由於美國非營利環保機構「環境工作組織」（Environmental Working Group, EWG）每年都會針對47種水果和蔬菜中的農藥進行調查，統計出最「髒」的12種蔬果清單，而我國進口量較大的葡萄與蘋果，以及消費者經常食用的青花菜皆在該清單中，因此選定上述三款蔬果共18件樣品進行抽驗。

檢驗結果發現， 8件蘋果中有7件檢出1至4種農藥，其中1件檢出不得使用於蘋果的「陶斯松」；7件葡萄樣品檢出1至6種農藥，但皆符合《農藥殘留容許量標準》；3件青花菜樣品皆未檢出農藥。

我國進口量較大的葡萄與蘋果，以及消費者經常食用的青花菜皆列在美國EWG的最「髒」的12種蔬果清單中。（圖／消基會）

根據國家環境毒物研究中心-食品安全資訊網資料顯示，陶斯松是一種殺蟲劑，被使用於防治蟑螂、跳蚤和白蟻，也被使用在某些寵物跳蚤和壁蝨。

吸入含陶斯松的空氣，可能會產生各種神經系統的影響，包含頭痛、視力模糊、淚流不止等。暴露於高濃度可能會導致嚴重的出汗、腸道失控、嚴重的肌肉顫抖、抽搐、失去意識（昏迷）或死亡。

消基會建議消費者選購蔬果時，除應優先選擇符合國家標準之外，亦可視個人喜好，將符合國際農藥殘留標準或是檢出農藥殘留數目納入選購參考。

另外，在清洗蔬果時可參考三步驟，以正確的方式清洗蔬果，除去這些附著在蔬果上的殘留農藥，就能降低攝食農藥的風險，吃得健康又安心。