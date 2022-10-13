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台灣重啟觀光大門！13日喜迎百名國際旅客來台　泰國首發團搶頭香　　　

觀光局：今(13)日台灣再度重啟觀光大門，除了首發團的泰國觀光客，當天還有分別來自日本、韓國、新加坡、越南和馬來西亞約百名旅客

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/13 09:18
照片由交通部觀光局提供

照片由交通部觀光局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）受COVID-19疫情影響，沉寂二年半的台灣旅遊市場，再度迎接國際旅客來台觀光！交通部觀光局表示，搶得台灣恢復接待國際團客頭香的是搭乘10月13日凌晨0點10分抵台的台灣虎航IT506航班來自泰國的45名團客，分別由二家旅行社接待；觀光局局長張錫聰正式宣告台灣邊境旅遊再開，歡迎全世界的旅客來台觀光！

觀光局表示，來自泰國的45名團客迫不及待12日晚間7點半(泰國時間)自泰國曼谷廊曼機場起飛，趁著泰國連假幸運成為疫後來臺首發團。觀光局局長張錫聰率領喔熊組長歡迎，並親自贈送喔熊組長造型變身頸枕、以及台灣特色伴手禮，更籌劃首發團「台灣旅遊超級禮包」一份幸運抽獎活動，並抽出首發團幸運得主。

觀光局還說，今(13)日台灣再度重啟觀光大門，除了首發團的泰國觀光客，還有分別來自日本、韓國、新加坡、越南和馬來西亞約百名旅客，有來台灣打高爾夫球的韓籍旅客、小團旅遊的日本、馬來西亞中南部行程旅客，觀光局亦邀請27名國際媒體及43名旅行業者，第一時間來台踩線，即時接獲我國觀光新資訊以利報導或包裝最新景點的旅遊產品，其中馬來西亞華人旅遊業公會總會長包一雄親率重要幹部署理會長拿督斯里許育興、副總會長拿汀斯理王珊盈，以及8大分會會長等14人，則是搭乘台馬首發航班抵台。

觀光局為首發團每位團員準備台灣特色伴手禮，除了喔熊組長頸枕、喔熊組長造型餅乾，台灣糕點禮盒、防疫必備品觀光局專屬口罩及方便旅客隨時上網分享台灣美景的五日上網卡。該局希望首發團客人在品嚐之後可以購買特色伴手禮回國贈送親友，帶動全台伴手禮產業。並於迎賓活動中，加碼準備「台灣旅遊超級禮包」。

疫情期間，觀光局推動國際行銷從不間斷，保持與各國業者、媒體互動，促成今日首發團泰國旅客不到3小時完售，邊境鬆綁首日即有日、韓、新、馬、泰、越等各國媒體業者來訪，共計20團245位旅客來訪，熱情支持臺灣觀光進行踩線，預計至10月底有230團，3,630人。

觀光局營造「安全旅遊、首選台灣」形象，推動台灣為安全、熟悉且具特色的旅遊地，今日隆重迎接疫後首發的國際團客，展現台灣一直以來友善、熱情接待國際旅客的態度，也同時宣告全面推動入境旅遊決心，努力讓台灣成為疫後國際旅客探索首選，儘速帶動來台旅客人次及提振觀光產業早日復甦。

台灣重啟觀光大門！13日喜迎百名國際旅客來台　泰國首發團搶頭香　　　

照片由交通部觀光局提供

台灣重啟觀光大門！13日喜迎百名國際旅客來台　泰國首發團搶頭香　　　

照片由交通部觀光局提供
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