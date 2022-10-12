談台灣現況　李遠哲表失望：執政黨腐化　失去向上提升的力量

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前中研院院長李遠哲今（12日）在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到台灣社會當今現況，他感嘆，政黨輪替之後，大家以為社會可以朝向正規發展，但現在的政黨本身卻還在退化，甚至連選地方首長都沒有展現出民主力量，而是民進黨高層用不民主做法在進行。

據震傳媒報導，李遠哲表示，政黨輪替應該讓社會越來越好，但讓他失望的是，在台灣的執政團隊一拿到權力，都是為自身利益，且開始腐化，腐化的速度甚至比以往更快，因此讓台灣失去向上提升的力量，更忘記普羅大眾是希望把他們選出來推到更好的境界。

李遠哲對台灣的政治現況感到很遺憾，「執政黨有很多不好的地方，但是在野黨監督力道不夠。」

談到蔡政府的能源政策，李遠哲直言，「2050淨零碳排走的方向，根本是不好的方向，也不是理想的做法。」他說，政治人物都承諾大家會過得更好，但這樣二氧化碳的消耗、需求就會一直增加，這對整個地球來說是往壞的方向走。

李遠哲指出，政府的政策沒有從製造、生產及消費端，多做改變努力，暖化問題沒辦法改變，難以遏止環境惡化，李遠哲說，「我們受騙了，我們是在往壞的方向走，這樣的政策只是讓地球變得沒有那麼壞，但沒有變好，這樣的政策是不對的。」

李遠哲失望地說，政治人物好像有意識到這件事情，但是手段卻沒有跟上，「我們現在都往壞的路在走，政府卻欺騙大家，我們要往零排放努力，然後沒有告知大家底線，這對下一代很對不起。」

李遠哲說，執政的人要放眼2050，那2030就要先規劃好，蔡英文總統任期到2024，所以在之後的幾年要先想好怎麼做，才能達到在2030年碳排放減半、2050零碳排目的。

至於2025年非核家園議題，李遠哲說，「如果沒有經過改善就再度擁抱核能的話，代表人類是失敗的，而核能就是現在用了但是把問題都留給下一代。」

談到教育改革失敗，外界認為時任教改審議委員會召集人的李遠哲該負最大責任，對此，他也做出澄清，教育改革審議委員會走訪全台，與很多人、老師一起討論，後來提供一些建議，包括教育鬆綁、普及等，要用來做「質」的提升，但廣設大學跟高中不是我們的提議，而是民間教改團體所提出，當時講得也沒錯，因為政府沒有經費辦好的學校，所以當初是希望設立好的高中跟好的大學，而不是浮濫設立。