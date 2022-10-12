泰晤士世界大學排名出爐 台灣大學排名下降、亞洲大學超越清交成

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）泰晤士2022年世界大學排名出爐，台灣大學排名從第113名降至第187名，不過仍是全台唯一進入世界前200名的大學，接下來是依序是中國醫藥大學、台北醫學大學、亞洲大學、清華大學、陽明交通大學等，而英國的牛津大學連續第7年蟬聯世界第一。

根據泰晤士高等教育特刊排行榜（THE），最新榜單顯示世界第一名的大學為英國牛津大學（University of Oxford），第2名是美國哈佛大學（Harvard University），英國劍橋大學（University of Cambridge）與美國史丹佛大學（Stanford University）並列第3，美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）則名列第5。這是牛津大學第7度蟬聯世界第一。

至於國內今年有43所來自台灣的大學院校進入世界排名，數量創歷史新高。不過台大的排名卻掉了74名，另外有3所大學院校今年首次入榜，包括中國文化大學、虎尾科技大學、高雄科技大學。它們的世界排名都在第1501名以後。

而根據此排行榜，台灣前10依序是台灣大學、中國醫藥大學、台北醫學大學、亞洲大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、台灣科技大學、雲林科技大學、中山大學。可看到亞洲大學超越清華、交通、成功大學和台科大，排名第4名。

排行榜也顯示，世界前10大學效由英國與美國的大學院校囊括，中國則有7所大學院校進入世界排行前100名，其中名列世界前50有北京清華大學和北京大學，世界排名分別是第16、第17。

中央社報導，THE世界大學排名依據是對1550萬份研究出版品和1億2100萬次相關引用，以及超過4萬份年度學術聲譽調查回函和數十萬筆數據的分析結果，涵蓋教學環境、國際展望、產業連結等，採用13個績效指標。

THE首席知識官巴堤（Phil Baty）指出，整體而言，台灣在世界大學排名的表現依然突出，且其中幾所大學院校的世界排名上升。台灣的大學院校持續積極推動知識轉移與企業協作，值得肯定。