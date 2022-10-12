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最新民調分析選情：台北市若棄保黃珊珊將勝出　選民看好黃能不牽扯派系政治

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/12 18:25
(圖／黃珊珊臉書)

(圖／黃珊珊臉書)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合整理報導）根據美麗島電子報最新民調顯示，國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊和民進黨參選人陳時中三人的支持度僅相差1%左右，但若模擬棄保情境時，黃珊珊則以大幅度勝出。

民調模擬棄保情境指出，「如果投票前1天，您發現只有黃珊珊和蔣萬安很可能會當選台北市長，那您會投票給誰？」結果顯示，黃珊珊為42.7%、蔣萬安32.9%、陳時中6.3%，黃珊珊大幅勝出。

第二種情境，棄保後的對戰組合為陳時中和蔣萬安。結果顯示，蔣萬安48.2%、陳時中34.5%、黃珊珊4.4%，蔣萬安勝出。第三種情境，棄保後的對戰組合為陳時中和黃珊珊，結果顯示，黃珊珊53.6%、陳時中28.0%、蔣萬安3.8%，黃珊珊再次大幅勝出。

此外，調查亦詢問台北市民眾「您相信這3位誰當選市長能夠拋開意識型態對抗，不牽扯派系政治和財團利益」，調查結果黃珊珊31.3%、陳時中23.1%、蔣萬安22.3%。

經由交叉分析得見市議員選舉中正萬華選區、或20至39歲與50至59歲、或大學以上學歷、或民眾黨支持者與中立民眾等群明顯認為黃珊珊當選市長比較能夠拋開意識型態對抗、不會去牽扯派系政治和財團利益，國中學歷或泛綠民眾明顯認為是陳時中，僅泛藍民眾明顯認為是蔣萬安。
台北市長選舉
九合一大選
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更新時間 : 2022-10-12 19:02 GMT+08:00

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