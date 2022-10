經濟學人：中國有「顫慄的治台計畫」、習近平妄圖在台「勝利大遊行」

(台灣英文新聞/李朝儀 綜合報導)中國近年對台文攻武嚇不斷升級,中國國家主席習近平更是即將邁入第三任期,繼續「統一大業之夢」,英國《經濟學人》專文指出,中國有「顫慄的治台計畫」,習近平更意圖在台北舉辦「勝利大遊行」彰顯其春秋霸業。

《經濟學人》10日發表「中國有令人顫慄的治台計畫」(China has chilling plans for governing Taiwan)一文,並以「無痛選項恐所剩無幾」(There may be few painless options left)作為示警。

報導開門見山地指出,中國國務院8月發布的「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書當中,將台灣問題歸因於「因民族弱亂而產生,必將隨著民族復興而解決」,並諷刺習近平妄想在台北進行「勝利大遊行」,那得成為繼毛澤東和其他「大一統皇帝」之後的中國千古不朽人物。

報導也示警,中共為控制台灣而擬定的計畫日益露骨、令人擔憂。中共領導人自香港的反政府示威運動汲取教訓,認為要控制享有西方自由多年的土地,手段必須徹底、不能只做半套。這意味北京政府將不惜摧毀台灣的多黨民主政治並「再教育」全體台灣人。事實上,對台「再教育」的想法正是今年8月中國駐法國大使盧沙野所言,他的言論遭到歐美各國圍剿。

中共20大將於本月16日召開,習近平也將迎來續任第三任期的風光時刻,報導提及,20大期間中共對台立場也將變得強硬,且展顯「很有把握」的態度。報導提出,當中國官員揚言要摧毀台灣享有的自由,外界不應認為他們在虛張聲勢,就算西方警告將對中國施加制裁,中方也有自信中國「大到不能倒」,西方勢必無法長期懲戒中國。

關於台灣政治情勢,報導認為,台灣如今在華府已是自由民主的有力象徵,美國跨黨派支持台灣的力道之強可謂前所未有。而香港「一國兩制」慘遭踐踏的下場,也使得過往被中共視為「友中」的國民黨,也難以公開支持「一國兩制」,對北京的態度也不同以往。

報導亦警告,台海開戰將是一場災難,但中國對「控制」的執迷,讓多種和平選項成為過去,自由政治及亞洲安全秩序已然面臨威脅。