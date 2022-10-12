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台灣公督盟呼籲：委員會審竣、朝野共識不需協商的法案　立法院儘速送二三讀程序

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/12 17:46
照片由公民監督國會聯盟提供

照片由公民監督國會聯盟提供

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)公民監督國會聯盟今（12)日表示，立法院的重要任務之一是，檢視現行法規是否反映社會需求，透過修法彌補現行法規的不足，保障民眾的權益，推動公平正義的價值。該團體從立法院議事及發言系統發現，該屆第一至第五會期有數個法案，委員會已經審查完畢，也不須送黨團協商，卻遲遲沒有機會到院會處理，立法院對此也沒有相關規範，形同遭到無限期冷凍。

公民監督國會聯盟執行長張宏林今日於記者會表示，每個會期立法院約有40到60個不等的法案順利三讀通過施行，也有攸關能源轉型、動物保護、婦幼、勞工及學生權益、以及民眾健康福祉的陽光公益法案，已在委員會通過並順利取得共識，不需送黨團協商，有些甚至從第二會期委員會通過到現在，遭到莫名的擱置延宕。這些法案即便還有爭議，二、三讀仍可攻防修正，不該停滯不前，尤其選舉將屆，立委不能怠忽職守。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，能源轉型、電車取代燃油車已是各國不可逆的趨勢，而第五會期在委員會審查通過的《停車場法》通過要求公共停車場應設置電動汽車充電停車位及充電設施，有助改善能源轉型的基礎設施。尤其台灣是電動車產業鍊的重要一環，好的基礎設施才能帶動產業的發展，此外本法也有助保障孕婦、育有六歲以下兒童者、電動汽車車主使用專用停車位之權利，希望能夠儘速完成修法程序。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勲表示，我國野生動物分類係依據「野生動物評估分類作業要點」，會參考華盛頓公約會員國大會最新修訂，以及考量國際國內現況之情況修正野生動物之保育等級，需經行政院農業委員會野生動物保育諮詢委員會審議。由於法規未規範，何時更新，無法及時與國際接軌而有落差，影響我國保育形象。陳亭妃委員所提「野生動物保育法第四條」，新增定期檢討保育類野生動物公告名錄，相關調查結果定期公告之，維持資料正確性。於本屆捲土重來，總算於委員會審查完畢，也不須送黨團協商，尚缺臨門一腳。

臺灣大學研究生協會會長許冠澤表示《大學法》有關學生權益保障的部分歷經17年未修正，終於在委員會排審通過，卻一直沒有進院會處理。而執政黨民進黨團總召柯建銘於5/27表示第六會期一定會排審大學法，請不要打假球。另外該次修法通過校長遴選委員會要有學生代表，是促進學生關注學校公共事務發展的重要契機。同時也通過提高校務會議學代比例及行政會議要納入學生代表，都是更具體保障學生參與的作法，對大學自治與校園民主是健康正向的發展。

直銷智庫協會顧問何義清表示《健康食品管理法》第六條第二項針對沒有取得健康食品認證卻宣稱具有特定保健功效，目前雖有規範，卻未明文罰則，形成的空白法條，造成業者無法適從，行政者執行無據，司法判決紊亂。該健康食品管理法修法遠在2013年即由趙天麟委員提案修法，當時亦獲衛福部邱部長文達的支持，現該案已於第二會期委員會通過，且在不需再送黨團協商下，卻遲遲沒有機會送二、三讀完成修法。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸則說，目前如有工會幹部因擔任工會職務遭到雇主拒絕僱用、解僱、降調、減薪，或是團體協約遲未有結果，雇主只會受罰3萬元以上到15萬元，如果要求改善而不改善，也只罰6萬到30萬，相較於雇主少發加班費可開罰二到100萬元少了很多，可能造成雇主選擇性處理。事實上裁決會成立11年以來，所受理案件有六成以上認定有打壓工會幹部情事，但因現行裁罰輕，問題遲遲無法獲得改善。因此希望《工會法》第四十五條加重罰鍰相關的修正案可以儘速通過，讓工會幹部執行工會職務或與雇主協商能獲得法律保障。

各民間團體共同呼籲：1.呼籲立法院落實委員會中心主義，委員會通過法案應儘速處理、不應扣留；2.如認為尚有爭議，應於院會排案討論，一再延宕將使民眾利益受損。
公督盟
野生動物保育法
健康食品管理法
工會法
大學法
停車場法

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更新時間 : 2022-10-12 19:02 GMT+08:00

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