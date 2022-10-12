全國首創新北市科技化學習扶助中心成立2年　百位教師展現豐碩成果

新北市自2020年1月成立全國首創科技化學習扶助中 心已近2年，至今共培育218位種子教師及61位講師級的核心種 子教師，其中110學年度共培訓34位種子教師及27位核心種子 教師，今（12）日於新店國小辦理授證典禮， 並以虛實整合模式辦理科技化學習扶助成果發表會， 上百位教師於現場和線上同步觀摩學習， 展現科技化學習扶助辦理的豐碩成果。

典禮上除了授予種子教師證書外， 更首創第一場科技化學習扶助成果發表會， 邀請均一教育平台呂冠緯董事長兼執行長、 因材網楊智為教授與學習吧陳逸文產品總監進行分享， 也邀請雙城國小核心種子教師黃綉茹老師分享科技化學習扶助教學經 驗及對學習扶助受輔學生之正向成效； 更寮國小吳國榮老師及仁愛國小李湘琦老師分享科技化學習扶助社群 辦理經驗， 豐富的成果展現新北市教師不放棄每一位孩子的用心和努力。

教育局副局長歐人豪表示，新北市於2020年成立全國首創公私協力 的科技化學習扶助中心，110學年度共辦理平臺初階研習142場 、到校諮詢研習17場、種子教師研習15場及核心種子教師研習8 場，計有1萬822人次參與。中心也辦理全國唯一「 科技化學習扶助師資培訓認證」，導入均一教育平台、 教育部因材網、LearnMode學習吧等數位學習平台， 藉由豐富的學習資源和即時的學習回饋，達成「 強化教師科技化教學力、鞏固學生基本學力、培養學生自學能力」 之智慧三力目標，落實智慧城市的理念。

致力推動教師社群的更寮國小吳國榮老師認為，有適合的工具， 就有能力陪著學扶孩子們跑在學習馬拉松的賽道上，無所畏懼、 神采飛揚。吳老師更援引美國前職籃運動員Kareem Abdul-Jabbar的話:「 一個人可以作為團隊的中流砥柱，卻不能夠取代整個團隊。」 邀請教師夥伴加入社群，攜手為更多受輔學童提供更優質的學習。 通過核心種子教師認證的 忠義國小洪含詩 老師認為， 科技化學習扶助讓「帶起每一個孩子」不再是夢想， 老師們能有效率地透過科技化大數據發現學生學習斷點， 並藉由有計畫的差異化教學，逐步實現教育夢想。

新北市教育局表示，科技化學習扶助融入課堂， 可以提升學生學習動機，經由立即回饋與診斷回饋， 讓學生檢視自己學習的需要，未來新北市將持續辦理科技化學習扶助 各項研習，並持續培訓種子教師，透過師資培訓將科技化工具導入學 習扶助教學，達到區區有科技化學習扶助教師社群的目標。