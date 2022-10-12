韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近期話題性最高的韓劇「小女子」在日前已播出完結篇，劇中最重要的元素「藍色蘭花」可說是此劇的第二主角，它推進著劇情的進行，每當蘭花出現就代表著死亡。在劇中，這朵藍色蘭花又稱之為「幽靈蘭花」，是劇中人物元奇先將軍參與越戰時親自從越南帶回的稀有、瀕臨絕種的蘭花，但這朵漂亮的藍色「幽靈蘭花」實際上並不存在。

根據韓媒報導，「幽靈蘭」是實際存在的花種，而「小女子」劇中的幽靈蘭花則是參考實際的幽靈蘭而創作出來的，以絲綢及黏土製作並上色，花蕊也是一一手工製作出來的。劇中元尚雅非法種植了一株長滿幽靈蘭花的樹，節目製作組透露，他們為了製作出300朵幽靈蘭花掛在這棵樹上，整整花了兩個月的時間。

現實中的幽靈蘭又稱為「鬼蘭」，多棲息於沼澤地，實際上為白色的，並非像劇中所呈現的藍色，但他和劇中的幽靈蘭一樣，不生長在土地上，而是依附在其他植物上。

野生幽靈蘭非常稀有，人工培植非常困難，而且一生只會開1~2次花，或甚至不會開花，開花季為六到八月，通常只有5%~10%的幽靈蘭能順利開花，因此這種植物已被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」。幽靈蘭的主要分布地在美國，但目前美國也僅存2,000多株，全部集中於佛羅里達南部的沼澤地，可在一些有開放參觀的保育區裡觀賞到。