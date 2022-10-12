中華電信HiNet光世代「機房古機排行榜」活動開跑　總獎項超過30萬元！

為讓更多企業體驗並了解中華電信HiNet「 SME超寬頻整合服務」， 中華電信HiNet光世代宣布限時推出「機房古機排行榜」活動， 即日起凡是HiNet光世代固定制（多機型）用戶， 只要進入機房拍下年代最久遠的設備照片並上傳至活動網頁， 即可獲得Hami Point 400點參加禮，每週冠軍還可免費獲得商用Wi-Fi AP乙台，以及機房必備神物萬事順利乖乖乙箱， 總冠軍可再將價值逾10萬元的商用Wi-Fi AP與24埠交換器大套餐抱回家！ 活動日期自即日起至2022年11月9日止，馬上前進公司機房， 找出最資深的設備來參加活動。

目前有愈來愈多中小型企業客戶遇到有意願汰換老舊網路、 資安設備，但卻面臨龐大的資本支出讓客戶卻步。 中華電信HiNet「SME超寬頻整合服務」 為HiNet推出的新一代網路設備永久租賃服務。 企業申辦此服務後，可搭配現行「光世代固定制」所有優惠方案， 無提前解約問題，並可彈性搭配三種企業內網必備的網路設備， 讓企業客戶享受最新商用機種的代裝代維代管服務， 同時還可透過電信帳單出帳(目前開放搭配光世代固定制)， HiNet SME超寬頻整合服務提供企業最輕鬆、 最直接也最方便的辦公室網路設備， 設備退租時只要將設備歸還中華電信即可。

中華電信HiNet光世代「機房古機排行榜」於活動時間， 將送出6台Aruba Instant On AP 22、1台Aruba Instant On AP 12等總獎項超過30萬元之豐富獎品。 室內型商用AP支援Mesh無線串接可輕鬆免除布線困擾， 確保用戶可使用高覆蓋需求、高負載網路無線的Wi-Fi 服務， 並具備PoE 的供電能力，無論是企業內的IP 電話、監控攝影機、門禁系統或是其他IoT 物聯網設備都能直接透過交換器來供電，免去各種內網問題， 為中密度小型辦公室、需要提供連網服務的商店門市、 餐廳或咖啡廳等環境首選。