臺灣證交所：全體上市公司2022年9月份當月營收較2021年同期成長10％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計891家及77家，共計968家皆已於2022年10月11日前完成2022年9月營收申報作業。

依據上市公司公告2022年9月營收顯示，9月份全體上市公司營收總計3兆8,071億元，較2021年同期成長3,461億元（10%），營收成長公司共490家，衰退公司共478家，較2020年同期則成長8,377億元（28.21%）。另累計1至9月全體上市公司營收總計30兆2,152億元，較2021年同期成長2兆6,472億元（9.6%），營收成長公司共607家，衰退公司共361家（相關資料詳如附表），較2020年同期則成長6兆9,016億元（29.6%）。

全體上市公司2022年9月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為貿易百貨業、其他電子業及觀光事業，衰退趨勢之主要產業為金融保險業、光電業及鋼鐵工業。全體上市公司1至9月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為油電燃氣業、航運業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（9）月份營收成長較大之產業，貿易百貨業受中秋連假、開學及疫情解封帶動商機，其他電子業係手機新品熱銷，代工廠商出貨暢旺，觀光事業受國內旅遊復甦影響，致該月較2021年同月成長；當（9）月份營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，鋼鐵工業受鋼價下滑與出貨減少影響，致該月較2021年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2022年9月營收成長較大之產業，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。