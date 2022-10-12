新北市2022年語文競賽今頒獎　245人代表新北爭取全國榮耀

新北市2022年語文競賽12場區、市賽日前落幕，共 5,780位各校語文好手參與角逐，決選出各類組前三名共349 人。今(12)日於裕民國小舉辦新北市語文競賽市賽頒獎典禮， 由教育局長張明文表揚獲獎競賽員， 並勉勵各校老師對於語文教育的努力及付出。

教育局表示，語文競賽為語文界一大盛事，競賽項目分為演說、 朗讀、作文、寫字、字音字形及今年度新增的本土語文讀者劇場等6 項，競賽語別分為國語、閩南語、客家語以及原住民族語16族語， 參賽者涵蓋國小、國中、高中、教師及社會組5組。新北市於9至1 0月辦理9場分區賽及3場市賽，共選拔出245位各類組語文好手 ，將代表新北市於12月至新竹市參與全國語文競賽，爭取榮耀。

榮獲寫字項目國小組第一名昌平國小魏以晴同學分享， 自己從小就學習書法，一開始覺得寫書法是一件很辛苦的事， 但自己開始在多個比賽獲得第一名佳績後，漸漸有了自信心， 也開始享受寫書法的樂趣，同時也激勵自己更努力臨摹帖子， 只為了能精進自己的技巧。在這過程中讓她學到了「妥善利用時間」 ，只要把握零星的時間練習，滴水可穿石，累積下來就能有所進步。

金山高中今年於原住民族語各項目競賽獲獎最多， 該校原住民族藝能班學生10人參賽，總計7人獲獎，包含4位第一 名、3位第二名，皆將代表新北市參加全國賽。校長陳玉桂表示， 特別感謝族語老師們，放學後的夜晚， 不辭辛勞從各地奔波至金山高中指導學生， 為的就是希望學生盡可能深入學習與傳承族語， 老師們的教育大愛與傳承族語文化精神令人動容。

榮獲賽夏族語朗讀高中組第一名的金山高中朱凱倫同學說， 自己是一個在都市長大的孩子，對自己的文化及部落非常陌生。 但透過族語朗讀，逐漸增加自己的文化認同感。 該校勇奪泰雅族語朗讀高中組第二名的林懷恩同學表示， 自己是來自宜蘭南澳碧候部落的小孩， 最難忘穿著南澳地區的傳統服飾時說著b’ala話時的那份驕傲!

教育局長張明文表示，語文是所有學科的基礎， 更是影響孩子溝通及表達的學習關鍵。新北市多元推動各語言教育， 重視閩客及原住民族語傳承，積極培育語文人才， 而語文競賽正是孩子展現平時語文學習成果最好的平台。 期許代表隊選手都能在全國賽有亮眼佳績，為新北市爭取最高榮譽， 也期待能影響更多學生重視語文的學習、提升自己語文能力！