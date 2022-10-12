新北家庭志工心體驗！前往塭仔底溼地公園服務

新北市志願服務推廣中心揪家庭志工服務一日心體驗， 前往新莊中港大排和塭仔底溼地公園認識溼地環境生態， 並協助做生態環境維護，融合公益活動與家庭休閒。 48位家庭志工都覺得收穫滿滿，尤其是小朋友，走出教室， 體驗課本所教導的生態保育，自己動手挖土和拔除雜草， 感覺很新鮮。

水利局中港大排志工隊劉旭輝表示， 位於新莊副都心塭仔底溼地公園內的滯洪池， 主要功能為豪大雨來時提供儲存雨水滯洪空間， 晴天時則為一般植物生長之用，若疏於管理，易造成荒廢。 為增加空間多功能使用， 志工會定期於滯洪池內進行植物棲地培育與維護， 環境保育和生態復育，以營造適合生物棲息的環境。

全家總動員的新住民鄭媽媽說， 塭仔底溼地公園是都會區裡少見具有生物多樣性的人工溼地生態公園 ，透過活動才了解到濕地營造及保育的重要性， 尤其能近距離觀察生物的多樣性，讓孩子體驗生活的不同樣貌， 像她小孩就從來沒見過含羞草， 用手觸摸後發現每片葉子會迅速閉合，「媽媽， 小草像拉鍊拉起來了！」充滿了趣味和想像。

新北市社會局長張錦麗表示， 志願服務推廣中心結合板橋新住民家庭服務中心， 這次和水利局攜手合作，推展家庭志工一日心體驗， 希望藉由趣味服務，寓教於樂，也鼓勵民眾參與公共事務。 另外也鼓勵企業志工，透過客製化安排， 不僅可以凝聚員工的向心力，也能提升企業的公益形象。 有意願者可與新北市志願服務推廣中心聯絡， 服務專線29819090。