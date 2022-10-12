一場永續與文化連結的盛宴！第二屆文藝復興獎　義大利翡冷翠百花宮舉辦

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 第二屆「文藝復興獎」於今(2022)年10月在義大利佛羅倫斯舉辦，獎項包括環境永續、社會正義、科技平衡、經濟包容共四大類別。雲朗觀光今(12)日表示，此次的頒獎典禮與晚宴選在今年年初才剛修復完成並於年中開始營運的「翡冷翠百花宮」，以支持年輕世代的創新思維，透過古蹟修復將歷史和未來相互連結，讓宮殿透過這場永續和文化精神的盛宴，再一次成為佛羅倫斯的焦點。
雲朗觀光表示，會選擇「翡冷翠百花宮」來舉辦頒獎典禮及晚宴並非偶然，它是佛羅倫斯歷史上最重要和最著名的建築之一，曾是義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊(Beatrice)、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世 （Cosimo I de' Medici）的故居。佛羅倫斯市長納爾戴拉（Dario Nardella）也曾對「翡冷翠百花宮」的裝修及文藝復興風華再現都讚嘆不已。正是在這種歷史背景下，讓喚醒世界對社會和環境責任課題的年輕世代，在此受獎更具意義。
雲朗觀光執行長張安平個人不但贊助獎項，出席此盛宴時，他並表示，「雖然我們並非生活在文藝復興、啟蒙運動之中，但在假新聞猖狂的網路時代，相信人們依舊可以追尋人文主義的思想和價值。」
張安平期許，修復後的「翡冷翠百花宮」不只是一座華麗的酒店，更可以是一個啟發精神和思想的地方，如同文藝復興時期當年一般。在百年後回顧現在，這座宮殿，這場晚宴，和這一個永續與文化的聯盟，都能成為我們歷史中的定位。
創辦人莉薇亞·佛斯（Livia Firth)和金獎影帝柯林·佛斯(Colin Firth)共同表示，「能將麥克風遞給義無反顧想要改變的年輕世代，是我們現在可以做的最重要的事情之一。 以文藝復興的搖籃 - 佛羅倫斯為起點，讓這個獎項別具傳承的意義。這不是祝福，而是我們賦予年輕一代的驅動力，因為我們欠未來的世界一筆沈重的債。」
「文藝復興獎」由 Eco-Age 於 2021 年創立，被譽為是「社會和環境創新」的奧斯卡。今年已邁入第二年，創辦人莉薇亞·佛斯（Livia Firth)意識到改變的迫切性，希望透過「文藝復興獎」來鼓勵、支持下一代年輕領導人，都能充滿包容、多元、正義、永續的夢想。獎項以永續世界為主軸，包含「環境永續」、「社會正義」、「科技平衡」、「經濟包容」共四項，獲獎人來自世界各地，都是充滿潛力和爆發力的明日之星。
雲朗觀光表示，會選擇「翡冷翠百花宮」來舉辦頒獎典禮及晚宴並非偶然，它是佛羅倫斯歷史上最重要和最著名的建築之一，曾是義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊(Beatrice)、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世 （Cosimo I de' Medici）的故居。（照片由雲朗觀光提供）
此次獎項為Eco-Age所設立，其創辦人莉薇亞·佛斯(中)與雲朗觀光國外事業處總經理張倚蘭(左二)、雲朗觀光藝術總監張倚竹(右二)也一同連袂出席。(照片由雲朗觀光提供)