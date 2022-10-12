一場永續與文化連結的盛宴！第二屆文藝復興獎　義大利翡冷翠百花宮舉辦

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 第二屆「文藝復興獎」於今(2022)年10月在義大利佛羅倫斯舉辦，獎項包括環境永續、社會正義、科技平衡、 經濟包容共四大類別。雲朗觀光今(12)日表示， 此次的頒獎典禮與晚宴選在今年年初才剛修復完成並於年中開始 營運的「翡冷翠百花宮」，以支持年輕世代的創新思維， 透過古蹟修復將歷史和未來相互連結，讓宮殿透過這場永續和文化精神的盛宴， 再一次成為佛羅倫斯的焦點。

雲朗觀光表示，會選擇「翡冷翠百花宮」來舉辦頒獎典禮及晚宴並非偶然， 它是佛羅倫斯歷史上最重要和最著名的建築之一， 曾是義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊(Beatrice)、 麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世 （Cosimo I de' Medici）的故居。佛羅倫斯市長納爾戴拉（Dario Nardella）也曾對「翡冷翠百花宮」 的裝修及文藝復興風華再現都讚嘆不已。正是在這種歷史背景下， 讓喚醒世界對社會和環境責任課題的年輕世代，在此受獎更具意義。

雲朗觀光執行長張安平個人不但贊助獎項，出席此盛宴時，他並表示，「雖然我們並非生活在文藝復興、 啟蒙運動之中，但在假新聞猖狂的網路時代， 相信人們依舊可以追尋人文主義的思想和價值。」

張安平期許， 修復後的「翡冷翠百花宮」不只是一座華麗的酒店， 更可以是一個啟發精神和思想的地方，如同文藝復興時期當年一般。 在百年後回顧現在，這座宮殿，這場晚宴， 和這一個永續與文化的聯盟，都能成為我們歷史中的定位。

創辦人莉薇亞·佛斯（Livia Firth)和金獎影帝柯林·佛斯(Colin Firth)共同表示，「 能將麥克風遞給義無反顧想要改變的年輕世代， 是我們現在可以做的最重要的事情之一。 以文藝復興的搖籃 - 佛羅倫斯為起點， 讓這個獎項別具傳承的意義。這不是祝福， 而是我們賦予年輕一代的驅動力， 因為我們欠未來的世界一筆沈重的債。」

「文藝復興獎」由 Eco-Age 於 2021 年創立， 被譽為是「社會和環境創新」的奧斯卡。今年已邁入第二年， 創辦人莉薇亞·佛斯（Livia Firth)意識到改變的迫切性，希望透過「文藝復興獎」 來鼓勵、支持下一代年輕領導人，都能充滿包容、多元、正義、 永續的夢想。獎項以永續世界為主軸，包含「環境永續」、「 社會正義」、「科技平衡」、「經濟包容」共四項， 獲獎人來自世界各地，都是充滿潛力和爆發力的明日之星。

雲朗觀光表示，會選擇「翡冷翠百花宮」來舉辦頒獎典禮及晚宴並非偶然， 它是佛羅倫斯歷史上最重要和最著名的建築之一， 曾是義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊(Beatrice)、 麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世 （Cosimo I de' Medici）的故居。（照片由雲朗觀光提供）

此次獎項為Eco-Age所設立，其創辦人莉薇亞·佛斯(中)與雲朗觀光國外事業處總經理張倚蘭(左二)、雲朗觀光藝術總監張倚竹(右二)也一同連袂出席。(照片由雲朗觀光提供)