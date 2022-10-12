海外華文媒體報導大獎 童振源：讓世界看見台灣、見證台人良善故事

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）僑委會主辦、為期兩日的「全球華文媒體高峰會」，今（12）日迎來「僑見世界台灣影片徵集競賽」、「海外華文媒體報導大獎」的頒獎典禮，僑委會委員長童振源表示，盼海外華文媒體持續書寫，讓台灣多元文化以及台灣人的良善故事為世界所見。

「僑見世界台灣影片徵集競賽」意在發揚台灣的感人故事與美好影像，今年有241件作品參賽，最後選出8個得獎者，首獎並由「繡臺灣」斬獲，抱回新台幣15萬元獎金；童振源表示，透過影片與影像，將能讓全球認識台灣的文化多元與精彩生活。

第三屆「海外華文媒體報導大獎」則延續聚焦台灣、報導台灣的核心理念，今年主題訂為「全球變局下的變與不變，發揮海外華媒影響力」，主辦方中央廣播電台董事長賴秀如在開幕式也提及，本屆大獎獲得踴躍回響，收到自5大洲、22個國家、高達286件海外華文媒體報導作品參賽，創下歷年新高，賴秀如強調，「所有入圍的作品、入圍者都非常的優秀，入圍已經展現實力。」

僑委會委員長童振源表示，海外僑胞在世界各地辛勤貢獻，盼鼓舞更多華文媒體報導他們的故事，另也希望藉此「讓全世界再次聽到台灣、看到台灣、認識台灣，特別是要見證台灣人民的良善，還有我們多元開放、兼容並蓄的文化。」

「海外華文媒體報導大獎」涵蓋「平面/網路報導類」、「電視/影音報導類」、「廣播報導類」、「僑務電子報新聞報導特別獎」等獎項，獲獎者來自不同國家，議題涵蓋社會關懷、生態、疫情、台灣亮點等面向，展現大將兼容並蓄的多元性。