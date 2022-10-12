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紐西蘭477頭鯨魚擱淺死亡 動保人士心碎

位處偏遠，無法號召志願者前往緊急救援

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/12 16:13
鯨魚擱淺紐西蘭沙灘（圖／美聯社）

鯨魚擱淺紐西蘭沙灘（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上個月澳洲才傳出兩起大規模鯨魚擱淺事件，近日紐西蘭也通報悲劇，共有高達477領航鯨在困在兩座海灘，無一存活。

美聯社報導，鯨魚擱淺常見於紐西蘭夏季，本次鯨魚受難地點為人煙罕至的東部查塔姆群島（Chatham Islands），人口僅600人，距紐國主島800公里。官方表示，兩處海灘7日與10日分別擱淺了232頭、245頭。

由於地處偏遠，加上鯊魚頻繁出沒，保育單位無法一如往常，號召民眾志願前往救援，助其回到海洋，因此不得不做出艱難且令人心碎的決定－任其自然死亡，或安樂死，讓牠們好上路。

鯨魚擱淺的原因難以探究，科學家只能推論，不外乎是迷途、定位系統失靈等。保育團體喬納計畫（Project Jonah）主持人格羅弗（Daren Grover）表示，查塔姆群島水域食物豐沛，吸引鯨魚前來覓食，但沙灘的坡度可能導致其回聲定位系統失準，誤判水深，再加上潮汐來得快、去得也快，當迷航鯨魚發現自己游得太接近岸邊時，一切都太遲了。

格羅弗表示，大自然是偉大的回收者，這些擱淺鯨魚體內儲存的能量，將悄悄地回歸天地。

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鯨魚擱淺紐西蘭沙灘（圖／美聯社）
紐西蘭
鯨魚
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回聲定位

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