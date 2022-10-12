【賞花秘境別錯過】淡水美人樹大道花期入尾聲 北八線沿路綻放超壯觀！

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）位在新北市淡水忠山社區的北八線十月初沿路開滿「美人樹」，現在花期即將進入尾聲，沿路種植超過200棵大樹開滿粉紅花朵，顏色飽滿，是秋天期間的限量美景，適合欲賞花的民眾騎自行車漫遊。

根據「忠山里賀」Facebook粉絲專頁，淡水忠山社區的美人樹於十月滿開，而美人樹又名美人櫻、酒瓶木棉，因姿態優雅，花朵嫣紅，而被稱為美人樹。現在從北八線宏龍宮開始往北新莊方向，沿途兩公里，都能欣賞沿路繽紛美人樹花景，非常適合騎著自行車賞花。

「忠山里賀」貼文指出，20年前忠山社區潘炳丁里長，為了美化社區景觀，種下的300棵樹苗，如今已經成為花徑隧道，也是全台三大美人樹賞花熱點。燦爛的紫紅花瓣開滿樹冠，緩步徐行於2公里長的花海隧道，既寧靜又浪漫。

聯合報報導指出，忠山社區美人樹在盛開期間，吸引不少賞花遊客到這裡拍照，成為在地的特色景點。目前在北八線上，有種植超過200棵美人樹而花期會開到11月，想賞花的民眾可要把握機會。

此外，新北市淡水忠山社區就隱身在知名景點天元宮對面，根據蕃薯藤報導，社區時常提供常態性食農體驗活動、魚菜共生示範園區、百年古厝導覽及美人樹林蔭大道健行踏青等，歡迎民眾周末假期來農村再生社區感受農村自然生態。