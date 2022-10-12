Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【賞花秘境別錯過】淡水美人樹大道花期入尾聲 北八線沿路綻放超壯觀！

現在從北八線宏龍宮開始往北新莊方向，沿途兩公里，都能欣賞沿路繽紛美人樹花景，非常適合騎著自行車賞花。

By 台灣英文新聞
2022/10/12 17:47
淡水忠山社區的美人樹於十月滿開。（圖/新北市農業局）

淡水忠山社區的美人樹於十月滿開。（圖/新北市農業局）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）位在新北市淡水忠山社區的北八線十月初沿路開滿「美人樹」，現在花期即將進入尾聲，沿路種植超過200棵大樹開滿粉紅花朵，顏色飽滿，是秋天期間的限量美景，適合欲賞花的民眾騎自行車漫遊。

根據「忠山里賀」Facebook粉絲專頁，淡水忠山社區的美人樹於十月滿開，而美人樹又名美人櫻、酒瓶木棉，因姿態優雅，花朵嫣紅，而被稱為美人樹。現在從北八線宏龍宮開始往北新莊方向，沿途兩公里，都能欣賞沿路繽紛美人樹花景，非常適合騎著自行車賞花。

「忠山里賀」貼文指出，20年前忠山社區潘炳丁里長，為了美化社區景觀，種下的300棵樹苗，如今已經成為花徑隧道，也是全台三大美人樹賞花熱點。燦爛的紫紅花瓣開滿樹冠，緩步徐行於2公里長的花海隧道，既寧靜又浪漫。

聯合報報導指出，忠山社區美人樹在盛開期間，吸引不少賞花遊客到這裡拍照，成為在地的特色景點。目前在北八線上，有種植超過200棵美人樹而花期會開到11月，想賞花的民眾可要把握機會。

此外，新北市淡水忠山社區就隱身在知名景點天元宮對面，根據蕃薯藤報導，社區時常提供常態性食農體驗活動、魚菜共生示範園區、百年古厝導覽及美人樹林蔭大道健行踏青等，歡迎民眾周末假期來農村再生社區感受農村自然生態。
美人樹
淡水
忠山社區
賞花秘境
北八線
淡水美人樹大道

相關新聞

中央經費在哪？議員批淡北道路成政治問題　侯友宜：力拚2025年底完工
中央經費在哪？議員批淡北道路成政治問題　侯友宜：力拚2025年底完工
2022/09/20 14:51
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
2022/09/07 12:00
北台灣迎七夕情人節　新北推薦河濱六大約會景點
北台灣迎七夕情人節　新北推薦河濱六大約會景點
2022/08/02 14:11
北台灣慢活之旅！新北捷運淡海輕軌紅樹林站　舉辦週末LIGHT LIFE輕生活市集
北台灣慢活之旅！新北捷運淡海輕軌紅樹林站　舉辦週末LIGHT LIFE輕生活市集
2022/07/22 10:14
台灣淡水蒔瓜好日子 新北市長化身南瓜推廣大使
台灣淡水蒔瓜好日子 新北市長化身南瓜推廣大使
2022/06/13 17:11

更新時間 : 2022-10-12 19:01 GMT+08:00

最受歡迎

台灣雙十國慶活動多　台北市2階段交管9日晚間起實施至隔日
台灣雙十國慶活動多　台北市2階段交管9日晚間起實施至隔日
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
打擊中國自製晶片能力　美國政府頒布新一波半導體禁令
打擊中國自製晶片能力　美國政府頒布新一波半導體禁令
台灣10/13解封0+7免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠
台灣10/13解封0+7免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠
台灣零食大評比！Lauv太空港音樂藝術嘉年華開唱　義美小泡芙拿滿分但這一味評價破表　
台灣零食大評比！Lauv太空港音樂藝術嘉年華開唱　義美小泡芙拿滿分但這一味評價破表　
台北市長選情激烈 美麗島電子報民調：三人有如「麻花捲在一起」
台北市長選情激烈 美麗島電子報民調：三人有如「麻花捲在一起」