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藍營：20億宣傳費獨厚民視、三立 華視慘淪「三立2台」

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/10/12 15:22
國民黨團今（12）日再度披露，蔡政府20億宣傳費用預算獨厚綠營媒體三立及民視。（圖／國民黨團提供）

國民黨團今（12）日再度披露，蔡政府20億宣傳費用預算獨厚綠營媒體三立及民視。（圖／國民黨團提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）國民黨團日前揭露華視變成「三立2台」，高層人事異動均由三立輸送，今（12）日進一步直指蔡政府中央機關預算編列20億廣告宣傳費用，獨厚三立、民視，「拿人民的稅金，洗人民的腦」。

國民黨總召曾銘宗引述主計總處統計資料指出，明年度公務預算編列了11.8億元媒體宣導費用，國營事業營業、非營業基金也編列了10億元，共計21.8億元的媒體宣導費用。再以公務預算來看，第一名是農委會，編列了1億6,967萬元、第二名教育部，編列了1億2,130萬元、第三名是外交部，編列了1億758萬元。

曾銘宗指出，再以今年農委會預算為例，1至8月份已經發包給三立2,500萬元、民視3,200萬元，合計佔農委會今年廣告行銷費用1億2000萬元的47.64%。基本上農委會的廣告行銷費用，幾乎都發包給民視、三立。

書記長李德維表示，民進黨政府拿人民納稅錢，不斷滋養綠營媒體，國民黨團僅羅列近兩年內，從中央機關獲得標案的三立、民視，每年度標得總金額高達5、6億元。李德維指出，行政院工程會在近期公告修正《政府採購法》，不須公告、逕行採購的小額採購金額從10萬元提高到15萬元；相關工程、財務、及勞務採購公告金額上限，從100萬元提高到150萬元，最快在10月底就可以上路適用。

李德維指出，蔡政府一口氣將採購不須公告、逕行採購金額調高到50%，這根本大開方便門，政治公關界更直呼「以後好辦事了！」國民黨團正告蔡政府，所有人民納稅錢，不可以「照顧」特定媒體，由特定綠營人士所把持、占用，政府每一分錢都必須要用在刀口上，不能任由綠友友予取予求。

藍委費鴻泰指出，從蔡英文總統執政以來，用政府採購媒體宣傳標案，幾乎給了三立、民視，負責審查「政院政策溝通行銷標案」的評審委員，也都是綠營人士擔任。其中，林育卉從2017年開始，長期擔任評審委員，也是綠媒政論節目主要來賓；另外，擔任行政院顧問的林閣雍，長期負責操盤綠營網路戰；羅瓊雅擔任觀光協會副秘書長，但曾任職民進黨中央黨部；邵立中過去是監委陳師孟的秘書，長期在綠營任職。費鴻泰質疑，這樣具有濃厚黨政背景的人擔任評委，還會公正客觀嗎？

費鴻泰進一步指出，2021年民視得標的七位評委中，林淇瀁曾擔任游錫堃任行政院長時政務顧問、反服貿教授，賴宇恩曾擔任民進政策會副執行長。2022年民視得標七位評委中，除了邵立中，包括韓政憲擔任中華電信子公司中華黃頁總經理，屬於官派評委；陳螢萱曾擔任立委蘇巧慧國會助理、行政院發言人室助理秘書。

藍營：20億宣傳費獨厚民視、三立 華視慘淪「三立2台」

（圖／國民黨團提供）

藍營：20億宣傳費獨厚民視、三立 華視慘淪「三立2台」

（圖／國民黨團提供）

藍營：20億宣傳費獨厚民視、三立 華視慘淪「三立2台」

（圖／國民黨團提供）

費鴻泰表示、從110年度從中央機關獲得的標案統計，三立拿到2億2,075萬7,450元、民視拿到3億2,566萬348元，總計支出5億4641萬7798萬元。111年度三立拿到1億4,897萬3,007元、民視拿到4億5,078萬2,838元，總計支出5億9975萬5845元。

藍委林奕華表示，根據國民黨黨團整理110-111年度政府廣宣費標案，民視70案共計7.7億，三立53案共計3.4億，換言之，光是這兩家電視台，就吃下11.1億元政府廣告宣傳費用。在其中得標部分，三立拿到最低標有18件，準用最有利標32件，限制性招標5件；民視部分，準用最有利標47件。這代表了透過政府部會精心安排下，讓最有利標和限制招標佔所有招標2/3之多。

林奕華質疑，難道台灣民眾只看民視跟三立？東森和TVBS呢？TVBS還榮獲品牌價值的第二名，政府部門獨厚幾家特定媒體，那觀看其他媒體的民眾，是不是就接收不到政府要傳達的訊息呢？還是其他媒體不夠聽話，因此拿不到標案？林奕華指出，政府的手直接伸到媒體，利用龐大的宣傳預算經費，介入新聞播報往執政黨靠攏。

林奕華進一步揭露，華視還幫三立出錢拍戲劇節目，三立出資3,600萬元，華視出1,800萬元，三立在晚間8點播出，華視得在9點才能播出；且收視率相當的低，現在已經賠了數百萬元。身為公廣集團的華視，居然要配合三立連續劇拍攝、出資、播出，顯見在民進黨執政之下，媒體呈現相當多的亂象。

林奕華說，政府廣宣費用的濫給，最終會造成言論自由上的問題，為了保障各電視台有公平競爭的機會，國民黨團會持續監督各部會在廣宣費用上，是否做到公平、公開的競爭。

藍營：20億宣傳費獨厚民視、三立 華視慘淪「三立2台」

（圖／國民黨團提供）
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