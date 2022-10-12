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【10/12台灣本土+52,338／死亡+37】因應10/13起邊境解封　放寬自主防疫期間探病、陪病等措施

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/12 14:24
【10/12台灣本土+52,338／死亡+37】因應10/13起邊境解封　放寬自主防疫期間探病、陪病等措施

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增52,405例COVID-19確定病例，分別為52,338例本土個案及67例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之52,338例本土病例，為24,489例男性、27,831例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(9,706例)，臺中市(6,753例)，高雄市(5,842例)，臺北市(5,269例)，桃園市(5,028例)，臺南市(4,149例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月3日至10月9日，死亡日期介於10月2日至10月10日。

【10/12台灣本土+52,338／死亡+37】因應10/13起邊境解封　放寬自主防疫期間探病、陪病等措施【10/12台灣本土+52,338／死亡+37】因應10/13起邊境解封　放寬自主防疫期間探病、陪病等措施

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，為28例男性、39例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自馬來西亞(4例)，越南(2例)，泰國、土耳其及新加坡(各1例)移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月11日至10月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,997,376例確診，分別為35,567例境外移入、6,961,755例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,657例COVID-19死亡病例，其中11,641例本土，另16例為境外移入。

10月13日起調整自主防疫期間醫療防疫措施

另外，因應即將實施邊境0+7入境管理新制，入境人員免除居家檢疫，改採「7天自主防疫」，經綜合評估國內疫情、醫療量能狀況，及醫療機構防疫安全與民眾探病等需求，自10月13日起，調整自主防疫期間相關醫療防疫措施，說明如下：

一、探病管制：
自主防疫期間勿至醫院探病。但符合以下例外情形時，得經醫療機構評估同意，出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後前往探病：
(1)病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件
(2)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要
(3)病人病情惡化或病危探視
(4)其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意

二、陪病管制：
自主防疫期間勿至醫院陪病。但符合「病人有特殊照顧需求(如：須有照顧者陪同之幼童或生活無法自理等)，且經醫療機構同意」之例外情形時，得經醫療機構評估同意，於入院陪病當日執行家用快篩陰性後陪病；陪病期
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更新時間 : 2022-10-12 15:59 GMT+08:00

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