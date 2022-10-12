台灣創意內容大會擴大提案規模　三金設計師馮建彰操刀「未來內容展」

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「2022 TCCF 創意內容大會（Taiwan Creative Content Fest ）」即將在 11 月 3 日至 13 日登場，TCCF 以「臺灣是亞洲最佳合作夥伴（Your Best Partner in Asia ）」為定位，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。

「2022 TCCF 創意內容大會」由文策院舉辦，今年邁入第三年，共有四大單元，分別為「 PITCHING提案大會」、「MARKET內容交易市場」、「 INNOVATIONS創新展演」與「FORUM國際趨勢論壇」 。今年「提案大會」擴大規模，共有42 件臺灣潛力 IP 作品參與提案，比照國際重大展會舉辦形式，由創作者分別在動畫、 劇集、長片及金馬創投會議聯名合作專場進行提案， 尋求國內外資金、製作合作可能。

近年來， 文策院積極在國際影展佈局，協助臺灣作品在「 威尼斯國際影展市場展」、「韓國釜山影展市場展」 等展會嶄露頭角，並與歐洲最大電視劇集市場展「Series Mania」策略聯盟，邀請相關代表來臺參與「提案大會」。



「內容交易市場」吸引來自臺、日、韓、泰、港等超過 130 間國內外公司參展，展示近 800 件線上及線下作品，橫跨影視、出版、動漫、表演藝術、 遊戲及跨域應用等領域，將提供買家作品閱覽、 觀看試片及媒合洽談等活動；透過兒少節目、沉浸式場域、多元性別 LGBTQ+、臺灣原創漫畫與出版跨域媒合等主題的 4 場實體及 1 場線上推介會，為業者創造商業合作機會。 活動限定專業人士免費報名。



「國際趨勢論壇」重磅邀請到國內外影視專業人士，以故事、資本、 科技三大方向進行對談與分享。「Industry Talk 產業對話」共有 10 場次，包括 Meta、中華電信代表暢談元宇宙的佈局策略、 國際專業人士分享影視合製、市場拓展等經驗；「 Spotlight 焦點專場」共有 5 場次，邀請到歐洲最大電視劇集市場展「Series Mania」、影音平台 YouTube、亞洲動畫高峰會Asia Animation Summit 、全球最具指標性的兒少內容產業媒體Kidscreen 及新加坡重要媒體集團Mediacorp 等重要合作夥伴，談論影視內容的市場趨勢， 此專場僅開放專業人士報名。



「創新展演」中「未來內容展」由三金舞台設計師馮建彰操刀，以「擴增宇宙運算中」為主軸，橫跨 NFT、XR、互動投影等多種體驗媒介， 展示文化內容產業與科技應用發展的各種形態。今年共有 19 件作品參展，包括甫獲 2022 威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」「最佳體驗獎 (Best Experience)」」的《無法離開的人》、 日本知名畫家天野喜孝近 100 幅 VR 化作品《天野喜孝VR美術館》、 在巴黎聖母院遭大火之後，以虛擬 VR 重現的《永恆聖母院》等，促進國內外未來內容創作交流；而「 主題沙龍」規劃近 40 場次活動，讓產業人士與民眾深入了解未來內容產業的發展與潛力， 以上內容開放免費報名。

此外，「跨域舞台」將在週末壓軸登場，共有 3 個舞台、逾 40 組跨界團隊輪番登場，將透過音樂展演、 新媒體與表演藝術的跨域合作，激發演出體驗的全新火花。 除了將邀請跨產業包括音樂、 文化科技藝術及表演藝術的幕前幕後專業人士來進行體驗交流外， 部分活動採售票形式，歡迎對跨域展演議題有興趣的人士共襄盛舉。



「2022 TCCF 創意內容大會」展期自 11 月 3 日至 13 日止，「創新展演-未來內容展」率先於 11 月 3 日登場，「內容交易市場」、「提案大會」、「國際趨勢論壇」將於 11 月 9 日至 11 日緊鑼密鼓展開，10 月 13 日開始報名；緊接著「創新展演-跨域舞台」於 11 月 11 日至 13 日壓軸登場，部分售票場次 10 月 13 日起開始售票。詳細活動內容，請密切鎖定官網 www.tccf.tw。