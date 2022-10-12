台灣創意內容大會擴大提案規模　三金設計師馮建彰操刀「未來內容展」

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「2022 TCCF 創意內容大會（Taiwan Creative Content Fest ）」即將在 11 月 3 日至 13 日登場，TCCF 以「臺灣是亞洲最佳合作夥伴（Your Best Partner in Asia ）」為定位，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。
「2022 TCCF 創意內容大會」由文策院舉辦，今年邁入第三年，共有四大單元，分別為「PITCHING提案大會」、「MARKET內容交易市場」、「INNOVATIONS創新展演」與「FORUM國際趨勢論壇」。今年「提案大會」擴大規模，共有42 件臺灣潛力 IP 作品參與提案，比照國際重大展會舉辦形式，由創作者分別在動畫、劇集、長片及金馬創投會議聯名合作專場進行提案，尋求國內外資金、製作合作可能。
近年來，文策院積極在國際影展佈局，協助臺灣作品在「威尼斯國際影展市場展」、「韓國釜山影展市場展」等展會嶄露頭角，並與歐洲最大電視劇集市場展「Series Mania」策略聯盟，邀請相關代表來臺參與「提案大會」。
「內容交易市場」吸引來自臺、日、韓、泰、港等超過 130 間國內外公司參展，展示近 800 件線上及線下作品，橫跨影視、出版、動漫、表演藝術、遊戲及跨域應用等領域，將提供買家作品閱覽、觀看試片及媒合洽談等活動；透過兒少節目、沉浸式場域、多元性別 LGBTQ+、臺灣原創漫畫與出版跨域媒合等主題的 4 場實體及 1 場線上推介會，為業者創造商業合作機會。活動限定專業人士免費報名。
「國際趨勢論壇」重磅邀請到國內外影視專業人士，以故事、資本、科技三大方向進行對談與分享。「Industry Talk 產業對話」共有 10 場次，包括 Meta、中華電信代表暢談元宇宙的佈局策略、國際專業人士分享影視合製、市場拓展等經驗；「Spotlight 焦點專場」共有 5 場次，邀請到歐洲最大電視劇集市場展「Series Mania」、影音平台 YouTube、亞洲動畫高峰會Asia Animation Summit 、全球最具指標性的兒少內容產業媒體Kidscreen 及新加坡重要媒體集團Mediacorp 等重要合作夥伴，談論影視內容的市場趨勢，此專場僅開放專業人士報名。
「創新展演」中「未來內容展」由三金舞台設計師馮建彰操刀，以「擴增宇宙運算中」為主軸，橫跨 NFT、XR、互動投影等多種體驗媒介，展示文化內容產業與科技應用發展的各種形態。今年共有 19 件作品參展，包括甫獲 2022 威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」「最佳體驗獎 (Best Experience)」」的《無法離開的人》、日本知名畫家天野喜孝近 100 幅 VR 化作品《天野喜孝VR美術館》、 在巴黎聖母院遭大火之後，以虛擬 VR 重現的《永恆聖母院》等，促進國內外未來內容創作交流；而「主題沙龍」規劃近 40 場次活動，讓產業人士與民眾深入了解未來內容產業的發展與潛力，以上內容開放免費報名。
此外，「跨域舞台」將在週末壓軸登場，共有 3 個舞台、逾 40 組跨界團隊輪番登場，將透過音樂展演、新媒體與表演藝術的跨域合作，激發演出體驗的全新火花。除了將邀請跨產業包括音樂、文化科技藝術及表演藝術的幕前幕後專業人士來進行體驗交流外，部分活動採售票形式，歡迎對跨域展演議題有興趣的人士共襄盛舉。
「2022 TCCF 創意內容大會」展期自 11 月 3 日至 13 日止，「創新展演-未來內容展」率先於 11 月 3 日登場，「內容交易市場」、「提案大會」、「國際趨勢論壇」將於 11 月 9 日至 11 日緊鑼密鼓展開，10 月 13 日開始報名；緊接著「創新展演-跨域舞台」於 11 月 11 日至 13 日壓軸登場，部分售票場次 10 月 13 日起開始售票。詳細活動內容，請密切鎖定官網 www.tccf.tw。