接見今年第8個美國國會訪團 蔡英文：盼與美簽署「避免雙重課稅協定」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（12）日接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」時表示，台灣和美國互為重要經濟與安全夥伴，除推動台美簽訂高標準的貿易協定外，也盼能與美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），為雙方打造更有利的投資環境，讓雙方夥伴關係更加緊密，台美關係更加前進。眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙表示，此次來訪，是為提醒世界，他美國對自由、安全印太區域的共同承諾及責任，比以往還要更強健。

蔡英文今日接待訪團時表示，這是今年第8個來到總統府的美國國會議員訪問團。特別是在中國8月軍演後來訪，讓我們感受到美國國會對台灣堅若磐石的支持，以及跨黨派的情誼。

眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson）曾多次訪台，蔡英文表示每次與之會面都留下深刻印象，歡迎江笙再次來訪；她也很高興與眾議員凱希力（Kai Kahele）繼上月會面後又再度見面，並歡迎聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」眾議員溫斯卓普（Brad Wenstrup）及莫頓（Seth Moulton），還有沃茲（Michael Waltz）一行人來訪，並期待與大家有意見交換的機會。

蔡英文提到，前天江笙剛參加我們的國慶典禮。回顧歷史，台灣人民克服萬難，從威權走向民主；因此，面對威權的打壓，我們絕不屈服，會持續捍衛民主和自由的價值。這幾個月來，我們也看到威權主義擴張，造成人民遭受戰爭的痛苦。她重申，台灣願意跟美國及所有民主夥伴，持續深化合作，共同維護區域和全球的和平穩定。

蔡英文強調，台灣和美國是彼此重要的經濟和安全夥伴。藉此機會她要感謝訪團議員們持續在國會推動各項倡議，展現對台灣的堅定支持。像是美國政府提供台灣疫苗、美國國會推動《國防授權法案》或其他友台議案，都能看見大家為台灣發聲，持續深化台美合作及支持台灣的國際參與。

總統非常感謝訪團議員們對台灣的重視，以及推動強化台灣國防能力的立法。期待未來，大家繼續透過立法行動，讓台美的經濟和安全夥伴關係能夠更加緊密。

總統提及，現在「台美21世紀貿易倡議」已經開始啟動，雙方也密切協調，將展開首輪談判。除了推動台美簽訂高標準的貿易協定，也希望能與美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），為彼此打造更有利的投資環境，期盼在座議員能一起支持。

江笙則於致詞時表示，她這週來到台灣，參加國慶日活動，是希望提醒世界，他們對於自由、安全印太區域的共同承諾及責任，比以往還要更強健。台灣是亞洲民主未來希望的燈塔，也是美國以及全世界各盟友的重要貿易夥伴，此關係對於國家安全及經濟安全都至關重要，她非常感謝有機會親自向蔡總統及台灣政府官員表達這一點。

江笙指出，德州和台灣有非常長遠的關係，是建基於貿易、投資及觀光之上，她很高興在全球晶片短缺之際，台灣的晶圓製造商—環球晶圓公司宣布將投資50億美元，在德州建廠。在這裡製造的晶圓會用來製造半導體，也將在德州的謝爾曼市（Sherman）創造1,500個工作機會，這也是20年來美國首家晶圓製造工廠。

江笙提及，2021年12月9日，她和佛羅里達州眾議員Kat Cammack提出「台灣預先通關法案」(Taiwan Preclearance Act)，法案強調了台美關係以及台灣在印太區域的重要性。桃園國際機場每週都有數十個航班往返美國，在亞洲也有轉機班機。如果可以建立預先通關設施，台灣到美國的旅客就能有更順暢的體驗，且提升台美間的往返交流。此外，密蘇里州參議員Josh Hawley也在參議院提出了法案。該法案目前正在眾議院的國土安全委員會及歲計委員會進行討論當中。

江笙表示，身為眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席，她很高興看到美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）於2020年簽訂了科學及技術合作協定（STA），希望能夠促進科學及研究的相關合作。台美在許多領域都有科學相關合作，像是氣象、原能科學、環境保護、肺癌、大氣、公衛、預防醫學等。

莫頓指出，此次國會訪問團是跨黨派的，而且訪圑成員大多都有軍事背景。身為退伍軍人，他們非常了解戰爭有多麼可怕，同時也瞭解和平有多麼可貴。如同美國前總統雷根曾經說過，「要有和平，你必須要先強大自己。」

莫頓眾議員說，訪團此次來訪，就是希望可以強化彼此的夥伴關係，他也感謝蔡總統展現了非常強大的領導力。期待之後可以強化並深化台美之間的經濟夥伴關係。他認為，透過意見交流可以強化雙邊關係，彼此可以相互學習。

莫頓眾議員說，美台關係最重要且明顯的優勢，就是雙方關係是建基於自由、民主及法治的共享價值之上。他認為，這些價值不只是美國和台灣共享，這應該是全人類共享的普世價值。這些價值是美國人民、台灣人民，也是烏克蘭人民所享有的，相信也應該是中國人民所共享的價值。

莫頓眾議員強調，身為退伍軍人，他們學到了一件事，就是必須要為這些共享價值站出來，捍衛它們。他們知道，就跟烏克蘭人一樣，台灣人民也勇於捍衛自由，他們感到非常驕傲，可以與台灣肩並肩站在一起。

訪團成員包括聯邦眾議院軍事委員會戰備小組議員沃茲、凱希力等，由聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙、聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」眾議員溫斯卓普及莫頓率領，外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）陪同，前來總統府晉見總統，國安會秘書長顧立雄也在座。