「魷魚遊戲2」將於明年開拍 李政宰每集片酬高達10億韓元?

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日前南韓娛樂媒體TV Daily報導指出，李政宰在「魷魚遊戲2」裡的片酬為每集10億韓元（約2,500萬台幣），若第二季與第一季一樣共有9集，那李政宰共可賺進90億韓元（約2億2,500萬台幣）的片酬。

對此，魷魚遊戲第二季的製作公司Cryon Pictures表示，對於片酬還尚未進行具體協商，現在第二季的劇本正如火如荼地進行中，具體事項將在之後討論。

根據東亞日報報導，若李政宰每集片酬確實為10億韓元，那將會是韓國演員史上最高的片酬。目前紀錄保持人為金秀賢，他在coupang play所出演的韓劇「某一天」每集片酬為5億韓元（約1,700萬台幣），為片酬最高的演員，而全智賢及宋仲基每集片酬為2億韓元（約500萬台幣），李秉憲則為1億5千萬韓元（約375萬台幣）。

Netflix和製作公司及演員們最初所談的製作費，包含演員片酬，但隨著主演們的身價上漲，Netflix第二季決定將製作費及片酬分開計算，因此，扣掉李政宰及李秉憲等主演們的片酬，第二季的製作費高達約1,000億韓元（約25億台幣）。

「魷魚遊戲」在去年9月於Netflix播出後，在36天內就佔據了Netflix TV部分全球排名第一，也是韓國電視劇首次入圍美國獨立電影頒獎典禮「第31屆哥譚獎」（Gotham Independent Film Awards）並獲得了「最佳長篇突破劇集」（Breakthrough Series-over 40 minutes）殊榮。上個月在第74屆艾美獎，李政宰也以此劇成為了首位獲得最佳男主角獎的亞洲演員。