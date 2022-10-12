Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

「魷魚遊戲2」將於明年開拍 李政宰每集片酬高達10億韓元?

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/12 14:00
李政宰於第74屆艾美獎獲得最佳男主角獎（圖／美聯社）

李政宰於第74屆艾美獎獲得最佳男主角獎（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日前南韓娛樂媒體TV Daily報導指出，李政宰在「魷魚遊戲2」裡的片酬為每集10億韓元（約2,500萬台幣），若第二季與第一季一樣共有9集，那李政宰共可賺進90億韓元（約2億2,500萬台幣）的片酬。

對此，魷魚遊戲第二季的製作公司Cryon Pictures表示，對於片酬還尚未進行具體協商，現在第二季的劇本正如火如荼地進行中，具體事項將在之後討論。

根據東亞日報報導，若李政宰每集片酬確實為10億韓元，那將會是韓國演員史上最高的片酬。目前紀錄保持人為金秀賢，他在coupang play所出演的韓劇「某一天」每集片酬為5億韓元（約1,700萬台幣），為片酬最高的演員，而全智賢及宋仲基每集片酬為2億韓元（約500萬台幣），李秉憲則為1億5千萬韓元（約375萬台幣）。

Netflix和製作公司及演員們最初所談的製作費，包含演員片酬，但隨著主演們的身價上漲，Netflix第二季決定將製作費及片酬分開計算，因此，扣掉李政宰及李秉憲等主演們的片酬，第二季的製作費高達約1,000億韓元（約25億台幣）。

「魷魚遊戲」在去年9月於Netflix播出後，在36天內就佔據了Netflix TV部分全球排名第一，也是韓國電視劇首次入圍美國獨立電影頒獎典禮「第31屆哥譚獎」（Gotham Independent Film Awards）並獲得了「最佳長篇突破劇集」（Breakthrough Series-over 40 minutes）殊榮。上個月在第74屆艾美獎，李政宰也以此劇成為了首位獲得最佳男主角獎的亞洲演員。
netflix
魷魚遊戲
李政宰
片酬

相關新聞

劉嘉玲貼文洩密！香港影帝梁朝偉將演出《魷魚遊戲》第二季？
劉嘉玲貼文洩密！香港影帝梁朝偉將演出《魷魚遊戲》第二季？
2022/10/11 10:09
朴敏英爆熱戀富豪詐欺犯 李政宰、鄭雨盛意外捲入炒股嫌疑
朴敏英爆熱戀富豪詐欺犯 李政宰、鄭雨盛意外捲入炒股嫌疑
2022/09/30 11:24
串流巨頭還不夠 Netflix 芬蘭建工作室 打造手遊王國
串流巨頭還不夠 Netflix 芬蘭建工作室 打造手遊王國
2022/09/28 17:45
劉亞仁領銜主演Netflix電影「急速首爾」　上映五天衝進排行第四名
劉亞仁領銜主演Netflix電影「急速首爾」　上映五天衝進排行第四名
2022/09/01 15:26
迪士尼用戶數達2.21億超越Netflix 12月起將調漲38％
迪士尼用戶數達2.21億超越Netflix 12月起將調漲38％
2022/08/11 15:20

更新時間 : 2022-10-12 14:27 GMT+08:00

最受歡迎

台灣雙十國慶活動多　台北市2階段交管9日晚間起實施至隔日
台灣雙十國慶活動多　台北市2階段交管9日晚間起實施至隔日
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
打擊中國自製晶片能力　美國政府頒布新一波半導體禁令
打擊中國自製晶片能力　美國政府頒布新一波半導體禁令
台灣零食大評比！Lauv太空港音樂藝術嘉年華開唱　義美小泡芙拿滿分但這一味評價破表　
台灣零食大評比！Lauv太空港音樂藝術嘉年華開唱　義美小泡芙拿滿分但這一味評價破表　
台灣10/13解封7+0免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠
台灣10/13解封7+0免入境居檢　桃機規劃新動線免稅店祭優惠
台北市長選情激烈 美麗島電子報民調：三人有如「麻花捲在一起」
台北市長選情激烈 美麗島電子報民調：三人有如「麻花捲在一起」