英國情報首長：台灣半導體實力難取代　王美花華府演說：我國安全、世界供應鏈才安全

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)經濟部部長王美花率團訪美,她於美東時間11日在華府智庫發表演說指出,尖端半導體大多台製,若台灣出事,將嚴重衝擊全球經濟和高科技產業,包括中國在內,強調「台灣安全,全球供應鏈才安全」。

王美花9日至16日率團訪美,期間預計為首次在美國舉辦的台灣形象展揭幕,也將參與台美「科技貿易暨投資合作架構」(TTIC)首度召開的實體會議。

王美花11日受邀前往華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)發表公開演說,從經濟層面講述「為何台灣如此重要」(Why Taiwan Matters);美國在台協會(AIT)主席莫健(James Moriarty)、駐美副代表王良玉親自出席聆聽。

演說截圖/CSIS (Center for Strategic & International Studies)

王美花表示,台灣晶圓代工全球市占率達62.9%,7奈米以下尖端半導體晶片市占更達73%,而台灣半導體超過6成是出口至中國和香港;若台灣製造被中斷,恐嚴重衝擊全球經濟和高科技產業,中國自己也會受到衝擊(20:24-20:34)。

她說:「所以若中國想變得更強或成為大國,那他們(犯台前)應該三思。」

王美花引述美國國務卿布林肯(Antony Blinken)指出,台灣若有事發生,全球經濟恐將受到毀滅性影響,「換句話說,若台灣安全,全球供應鏈也才會安全」(21:25-21:48) 。

她說,台灣經濟與世界高度連結,世界經濟無法在缺乏台灣穩定及成功下興盛,中國也和其他國家一樣需要台灣半導體產品,若台灣捲入爭端,全球都會因為無法取得台灣科技及產品受到波及,包括美國在內。

美國總統拜登(Joe Biden)8月簽署實施「晶片法」(CHIPS Act),授權挹注約520億美元的政府補助,推動美國半導體的生產與研究。

是否擔心美國對台灣半導體依賴因此降低,王美花表示,台灣半導體供應鏈非常完整,這靠40多年努力才建置完成,全球沒有其他國家能媲美,且台灣改善自身供應鏈生態系統,「要複製或取代(台灣)很困難」。

演說截圖/CSIS (Center for Strategic & International Studies)

談到美國國會正在推動的「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act),王美花說,法案鼓勵台美兩國簽署雙邊貿易協定(BTA),台灣相當感謝法案的支持。

王美花指出,由於政治因素,台灣要與他國洽簽雙邊、多邊或複邊貿易協定非常困難,若台美能簽成,不只能強化雙邊關係,也能強化供應鏈、讓台灣更安全,更能讓他國意識到,自己也能與台灣建立雙邊貿易關係。

除了BTA,中央社報導, 王美花也期盼台美雙方能簽署避免雙重課稅協定,以吸引更多台灣企業到美國來投資。

另一方面, 英國資通訊情報單位「政府通訊總部」(GCHQ)首長佛萊明在英國智庫RUSI (Royal United Services Institute ) 罕見的公開演說中指出,英國無法複製台灣的半導體生產能力與規模(以下推特影片34:00處) ,台灣海峽出事將衝擊全球供應鏈和經濟成長,以及英國的戰略韌性。

