英國情報首長：台灣半導體實力難取代　王美花華府演說：我國安全、世界供應鏈才安全

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）經濟部部長王美花率團訪美，她於美東時間11日在華府智庫發表演說指出，尖端半導體大多台製，若台灣出事，將嚴重衝擊全球經濟和高科技產業，包括中國在內，強調「台灣安全，全球供應鏈才安全」。

王美花9日至16日率團訪美，期間預計為首次在美國舉辦的台灣形象展揭幕，也將參與台美「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）首度召開的實體會議。

王美花11日受邀前往華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表公開演說，從經濟層面講述「為何台灣如此重要」（Why Taiwan Matters）；美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、駐美副代表王良玉親自出席聆聽。

演說截圖/CSIS (Center for Strategic & International Studies)

王美花表示，台灣晶圓代工全球市占率達62.9%，7奈米以下尖端半導體晶片市占更達73%，而台灣半導體超過6成是出口至中國和香港；若台灣製造被中斷，恐嚴重衝擊全球經濟和高科技產業，中國自己也會受到衝擊(20:24-20:34)。

她說：「所以若中國想變得更強或成為大國，那他們（犯台前）應該三思。」

王美花引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響，「換句話說，若台灣安全，全球供應鏈也才會安全」（21:25-21:48) 。

她說，台灣經濟與世界高度連結，世界經濟無法在缺乏台灣穩定及成功下興盛，中國也和其他國家一樣需要台灣半導體產品，若台灣捲入爭端，全球都會因為無法取得台灣科技及產品受到波及，包括美國在內。

美國總統拜登（Joe Biden）8月簽署實施「晶片法」（CHIPS Act），授權挹注約520億美元的政府補助，推動美國半導體的生產與研究。

是否擔心美國對台灣半導體依賴因此降低，王美花表示，台灣半導體供應鏈非常完整，這靠40多年努力才建置完成，全球沒有其他國家能媲美，且台灣改善自身供應鏈生態系統，「要複製或取代（台灣）很困難」。

演說截圖/CSIS (Center for Strategic & International Studies)

談到美國國會正在推動的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），王美花說，法案鼓勵台美兩國簽署雙邊貿易協定（BTA），台灣相當感謝法案的支持。

王美花指出，由於政治因素，台灣要與他國洽簽雙邊、多邊或複邊貿易協定非常困難，若台美能簽成，不只能強化雙邊關係，也能強化供應鏈、讓台灣更安全，更能讓他國意識到，自己也能與台灣建立雙邊貿易關係。

除了BTA，中央社報導, 王美花也期盼台美雙方能簽署避免雙重課稅協定，以吸引更多台灣企業到美國來投資。

另一方面, 英國資通訊情報單位「政府通訊總部」（GCHQ）首長佛萊明在英國智庫RUSI (Royal United Services Institute ) 罕見的公開演說中指出，英國無法複製台灣的半導體生產能力與規模（以下推特影片34:00處) ，台灣海峽出事將衝擊全球供應鏈和經濟成長，以及英國的戰略韌性。

LIVE NOW: RUSI Annual Security Lecture 2022 with Sir Jeremy Fleming, Director, @GCHQ | Chaired by @shashj https://t.co/Cse9tQTsRB — RUSI (@RUSI_org) October 11, 2022

他提到，對中國領導人來說，所有國家可分為兩大類：潛在的敵人，或潛在的附庸國，可以被中國利誘或威嚇脅迫。

不過，亟欲控制一切的中共領導層實際上被「恐懼」控制：他們恐懼自己的公民、言論自由、自由貿易，以及開放的技術標準和國際結盟。他們恐懼開放和民主，以及以規則為基礎的國際秩序。恐懼也驅使北京當局操弄科技。

中央社倫敦時間11日報導, 佛萊明（Jeremy Fleming）應邀擔任英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）年度安全事務講座主講人，主題是「若中國是問題，那麼答案是什麼」（If China is the Question, What is the Answer?），演說長約40分鐘，期間提到中國30次、台灣2次。除了中國，他也觸及俄羅斯威脅。

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佛萊明指出，中國再次成為強權，而科技創新是中國國力增長的關鍵。中國深知科技的妙用，並刻意、有耐心地透過形塑世界的科技生態體系，試圖取得戰略優勢。

他強調，英國不反對中國崛起、也不敵視中國人民；事實上，英國期待與強大的中國既競爭又合作。英國關切的核心問題是，中國共產黨如何運用、或「誤用」科技的力量。

佛萊明提到，當英國及其理念相近盟友視科技為強化自由、繁榮、全球合作與公平競爭的工具，中國領導人卻試圖藉科技的力量對市場及海內外人士取得更大控制。

他舉例說明中國的科技力，包括以專利數而言，中國近10年在全球是佼佼者，2019年全球有43%專利申請案來自中國。此外，11%的英國研究報告有中國作者參與。北京正全力運用手上資源，企圖以前所未見的方式改寫國際安全規則，以及顛覆、改造國際安全準則。

佛萊明指出，中國領導人企圖從各國的關鍵基礎設施竊取資訊、推動新的國際資通訊規範，將監控對象從本國公民擴大到其他國家。北京推動可集中管控的數位貨幣，除了意在強化對公民和企業的控制，也有助中國規避未來可能遭遇的國際制裁。

中共控制一切的野心遠及太空。佛萊明提到，中國開發的北斗衛星導航系統發展迅速，可導航飛行器、潛艦、飛彈及各式商業服務。這個系統已可見於出口至超過120個國家的中國製產品。許多人研判，中國正建構強大的反衛星能力，以利在軍事衝突爆發時，阻卻其他國家自太空取得資訊。

面對來自中國的戰略威脅，佛萊明提出幾個解決方案，包括透過立法賦予政府更多權限介入恐影響國家安全的交易，強化國際合作，擴大並深化國安相關科技投資，例如量子運算。

佛萊明最後強調，他並非呼籲排除中國或將中國邊緣化，而是希望中國認識到，在全球體系當個負責任的行為者對它有利。

佛萊明說，當個負責任的行為者，中國就能與其他國家一同制定新規則，反之，若中國寧願顛覆破壞國際安全秩序、科技體系和全球市場，它終究得為此付出代價。

演說後，佛萊明接受提問，有聽眾關切中國在英國的投資活動，以及英國大學院校與中國實體在安全敏感領域合作、中國學生成為英國大學院校重要收入來源。

佛萊明回應，他認為英國應持續歡迎中國學生，並試圖從中獲取好處，但英國必須清楚劃定雙邊合作界線和設定防衛機制，並向中國官方明確表達立場。既捍衛主權利益，又對條件對等的合作保持開放，這才是較成熟的態度。

佛萊明2017年上任，去年曾兩度透過演說對中國在網路領域的野心示警，包括中國為何要發展數位人民幣。

英國國會11日結束休會，接下來將審議的法案包括國家安全法案、產品安全與電訊基礎設施法案、高等教育法案等，都包含劍指中國、俄羅斯等惡意行為者的內容。

同時，英國政府已著手修訂去年3月發布的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review），預計將提升對中國的分析比重、調升對中國的威脅評估，預計今年底前出爐。

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