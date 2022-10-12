全球華文媒體高峰會 聚焦國際跨界合作、人才培育

（台灣英文新聞／文化組 台北採訪報導）首屆全球華文媒體高峰會11日於台北登場，僑委廣邀產學代表，以跨域發展、創新科技、營運交流、國際合作為主題，進行4場領袖論壇及1場「大師對談」，為海內外華文媒體的挑戰與困境提出建言，探討數位轉型與創新、攜手合作接軌國際的為拉發展。

4場論壇由中央社副社長曾嬿卿、中央社總編輯陳正杰分別擔任主持人，多位海內外知名媒體人與談，國內與談人白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀、台大新聞研究所所長洪貞玲、關鍵評論網媒體集團共同創辦人楊士範、TaiwanPlus代理執行長余佳璋；海外與談人包含東方年代電視台董事長吳麗珍、巴西美洲時報社長斯碧瑤、世界日報紐約社社長張宗智、昆士蘭華語廣播協會會長帥如珊。

壓軸登場的「大師對談」以「全球華文媒體新時代發展」為題，由僑委會副委員長呂元榮主持，世新大學校長陳清河、中央社社長張瑞昌、前中國時報總主筆劉必榮、今周刊發行人梁永煌、寰宇電視總經理周欣怡、泰國世界日報社長邱光盛、無線資訊傳媒董事長張修杰等媒體高層進行交流。

周欣怡表示，早年電視九成都來自廣告收入，如今營收來自十幾種渠道，未來媒體應化身變形蟲式的分眾樣態，分眾要更為精準，寰宇電視也規劃跟更多新創公司合作，引進新思維、新科技，創造更多可能性。

關於華文媒體的共同合作，周欣怡認為，單打獨鬥的時代已經結束，海內外華文媒體應建立平台共享商業資源，提供合作機會，創造收入，凝聚發言權，並也可延伸成為事實查核平台，提升媒體可信度。政府能給予媒體企業更多補助，並嫁接各項資金，例如協助對接新創資金。

關於台灣媒體展望，周欣怡表示，台灣不只可以做Taiwan Plus，政府應給予僑委會以及中央社更多的經費，把格局做得更大，可以提供足夠資源，當前的世界情勢，大有可為。

邱光盛表示，海內外媒體共同點就是大家日子都不好過，但都還不忘初心在堅持，泰國世界日報是靠聯合報在台北處理許多前置工作，可大幅降低成本，他認為其他華人媒體或許也可跟台灣媒體合作，獲得類似「養料」。

劉必榮則指出，要有問題與解決意識，當前媒體面臨生存問題，他表示華文媒體當打破地域藩籬，以跨界新思維、找到適合的人才解決。他也提出應他要建立一個「生態」，建立較好的機制，同時保持使命感，並培養本土國際新聞人才。此外，他也提出政府資助媒體需拿捏分寸，媒體盼維持獨立性但又需要資金，因此他認為政府可以打造幫助媒體的對接平台，而非直接拿錢去支持某個媒體。

陳清河表示，新聞教育培養人才是重中之重，學校教育如果失序將對產業帶來重大影響。她也指出，政府直接拿錢幫助媒體會引起爭議，但可從人才培育角度幫助媒體，例如與大專院校合作，提供媒體業更好的人才。

中央社報導，關於媒體轉型中，張瑞昌指出中央社、央廣等「國家隊」絕對不能缺席，中央社作為國家通訊社，為台灣取得話語權，讓世界看到台灣，也積極透過前進校園培養媒體新血、設立媒體實驗室及新聞學院，與資策會合作，研究人臉辨識判讀老照片，創新求變展現新面貌。此外，與軍聞社簽署合作，讓國際媒體更易取得台灣深度軍事新聞。