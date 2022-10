世界音樂節在台灣演出陣容揭曉！以莉．高露、愛沙尼亞雙人組Puuluup嗨翻大佳河濱公園

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 2022 世界音樂節在台灣將自14日至16日於大佳河濱公園登場,23組國內外卡司將輪番於兩大舞台演出。

受疫情影響,2020年取消、2021年規模縮減,今年世界音樂節不僅恢復3天2大舞台,集結各國世界音樂、流行跨界與多元族群特色,策展主題「音樂無所不在」(Music is everywhere!)邀請到 23 組歌手演出,包含來自愛沙尼亞,以 Neo-Zombie-Post-Folk 音樂風格著稱的 Puuluup,將帶來傳統樂器塔爾哈帕琴演奏,伴隨電子回聲、敲奏、嘎吱聲及碎音,將樂器的自然聲和電子音完美結合。

台灣演出團隊部分,包含以歌曲《不是路》奪下第 33 屆金曲獎《最佳台語專輯獎》的百合花樂團、陳建年、以莉.高露、舞思愛等堅強陣容。

另外,5組特別策劃的限定組合,分別是客家跨界古典新風格組合《台北愛樂合唱團 x 黃珮舒》、舞力決戰世界電音《OVER THE TOP x 琴人樂坊》、金音創作獎最佳樂手獎得主《金音仨-吳政君 X 陳思銘 X 若 池敏弘》、鼓王交響盛會《傳奇雙擊-黃瑞豐 X 吳政君》及音樂與瑜珈跨界《落日瑜珈-YK 樂團》。

周邊活動今年首推《尋找新星》徵選活動,提供本國及外國籍在校學生演出機會;「地球市集」將盛大開張,除每年大受觀眾歡迎的「音樂鋪子」、「創藝市集」、「食藝市集」三大區塊,今年新增公益 NGO 及社企專區。

完整演出名單

Alena Murang(馬來西亞)|Caiti Baker(澳洲、紐西蘭)|Puuluup(愛沙尼亞)|Talahib People's Music(菲律賓)|Hey String(韓國)|東京中央線 feat. 明馬丁(日本、阿根廷)|菲律賓樂舞 by Talahib People's Music(菲律賓)|黃珮舒 × 台北愛樂室內合唱團|落日瑜珈 × YK樂團|金音仨-吳政君 × 陳思銘 × 若池敏弘|傳奇雙擊-黃瑞豐 × 吳政君|音舞共生-琴人樂坊 × OVER THE TOP|以莉.高露|舞思愛|陳建年|蘇珮卿+TFM|百合花|魏廣晧爵士樂團|葉穎|春麵樂隊|畫像五重奏|YAHDDY|MyMusic Live Podcast《萬秀孫代客洗衣》