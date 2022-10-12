世界音樂節在台灣演出陣容揭曉！以莉．高露、愛沙尼亞雙人組Puuluup嗨翻大佳河濱公園

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 2022 世界音樂節在台灣將自14日至16日於大佳河濱公園登場，23組國內外卡司將輪番於兩大舞台演出。

受疫情影響，2020年取消、2021年規模縮減，今年世界音樂節不僅恢復3天2大舞台，集結各國世界音樂、流行跨界與多元族群特色，策展主題「音樂無所不在」（Music is everywhere!）邀請到 23 組歌手演出，包含來自愛沙尼亞，以 Neo-Zombie-Post-Folk 音樂風格著稱的 Puuluup，將帶來傳統樂器塔爾哈帕琴演奏，伴隨電子回聲、敲奏、嘎吱聲及碎音，將樂器的自然聲和電子音完美結合。

台灣演出團隊部分，包含以歌曲《不是路》奪下第 33 屆金曲獎《最佳台語專輯獎》的百合花樂團、陳建年、以莉．高露、舞思愛等堅強陣容。

另外，5組特別策劃的限定組合，分別是客家跨界古典新風格組合《台北愛樂合唱團 x 黃珮舒》、舞力決戰世界電音《OVER THE TOP x 琴人樂坊》、金音創作獎最佳樂手獎得主《金音仨－吳政君 X 陳思銘 X 若 池敏弘》、鼓王交響盛會《傳奇雙擊－黃瑞豐 X 吳政君》及音樂與瑜珈跨界《落日瑜珈－YK 樂團》。

周邊活動今年首推《尋找新星》徵選活動，提供本國及外國籍在校學生演出機會；「地球市集」將盛大開張，除每年大受觀眾歡迎的「音樂鋪子」、「創藝市集」、「食藝市集」三大區塊，今年新增公益 NGO 及社企專區。

完整演出名單

Alena Murang（馬來西亞）｜Caiti Baker（澳洲、紐西蘭）｜Puuluup（愛沙尼亞）｜Talahib People's Music（菲律賓）｜Hey String（韓國）｜東京中央線 feat. 明馬丁（日本、阿根廷）｜菲律賓樂舞 by Talahib People's Music（菲律賓）｜黃珮舒 × 台北愛樂室內合唱團｜落日瑜珈 × YK樂團｜金音仨－吳政君 × 陳思銘 × 若池敏弘｜傳奇雙擊－黃瑞豐 × 吳政君｜音舞共生－琴人樂坊 × OVER THE TOP｜以莉．高露｜舞思愛｜陳建年｜蘇珮卿＋TFM｜百合花｜魏廣晧爵士樂團｜葉穎｜春麵樂隊｜畫像五重奏｜YAHDDY｜MyMusic Live Podcast《萬秀孫代客洗衣》