淚光閃閃必聽！日本「心靈歌姬」夏川里美首度屏東開唱　台灣半島歌謠祭百年古城時尚走秀

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 半島歌謠祭將於12日恆春登場，一連舉辦5天，與國際時尚設計師Daniel Wong合作民謠時尚秀，日本心靈歌姬-夏川里美首度到屏東開唱。

今年的半島歌謠祭以「我的半島生活PATTERN」為主題，百年古城恆春北門廣場化身為時尚走秀舞台，Daniel Wong《民謠時尚秀》以海洋、風、島嶼三個面向，半島民謠、常民文化、環境文化為靈感規劃出一場在古城上的時裝秀「島嶼狂想曲」，由30位素人走秀。

出身海島沖繩的夏川里美首度到屏東演出，因為恆春半島和日本沖繩的生活文化背景相似，演出挑選最適合半島歌謠祭的曲風及曲目，許多歌曲都加入沖繩傳統樂器三線的元素，包括最受歡迎的「涙そうそう(淚光閃閃)」、「花」、「愛喲、愛喲」等多首膾炙人口曲子，同時與民謠傳藝師合唱《雨夜花》和《四季春》，更能呈現世界音樂的相容性。



Daniel Wong時裝秀「島嶼狂想曲」。(圖/主辦單位)

今年還有許多節目包括《民謠大賽》、《民謠詩劇場》、《老調新聲》等，《民謠詩劇場》的劇本邀請臺灣傳統戲曲專家游源鏗老師編導，以阿公阿嬤的人生經歷為舞台劇故事內容，演員橫跨老中青三代，由阿公阿嬤演唱老調，年輕歌手演唱加入新元素的部分。

百合花、漂流出口和浮可泰改編民謠首度演出，來自澳洲的Caiti Baker和泰武古謠傳唱隊還有跨國合作的歌曲演出。詳情請前往「島上寫歌」粉絲團查詢。