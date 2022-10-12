Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

南韓最新電影「政客誠實中2」爆笑上映 愛情音樂劇「人生真美麗」賺人熱淚

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/12 10:56
韓國電影「人生真美麗」將在10/14於台灣上映（圖／截自邕聖祐IG @osw_onge）

韓國電影「人生真美麗」將在10/14於台灣上映（圖／截自邕聖祐IG @osw_onge）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近期玄彬及潤娥所主演的「機密同盟2」在台灣及南韓皆創下佳績，而最近在韓國亦獲得不少人氣的浪漫愛情音樂劇「人生真美麗」也將於台灣上映，另一部搞笑喜劇「政客誠實中2」則已於7日上映。

「人生真美麗」為一部愛情音樂劇，改編自義大利電影「美麗人生」，電影講述女主角為了木訥的老公及孩子奉獻一切，但有天卻發現自己來日不長，對丈夫所提出的生日禮物是尋找初戀。雖然覺得荒唐，但丈夫還是不情願地陪著妻子踏上了尋找初戀之旅，踏遍了南韓全國，而在這旅程中，這對夫妻也找回了生命中的許多重要回憶。

不少南韓網友對電影歌曲讚譽有加，有著許多哭點及笑點，是個能讓觀眾們邊哭邊笑的感動電影。

「人生真美麗」由「雞不可失」柳承龍、「天空之城」廉晶雅及Wanna One出身的「急速首爾」邕聖祐主演，台灣預計10月14日上映。

「政客誠實中2」則是由羅美蘭主演的爆笑喜劇，羅美蘭曾以首部「政客誠實中」獲得韓國青龍電影獎的青龍影后。電影以幽默詼諧的方式，諷刺政壇的黑暗面，羅美蘭飾演無法說謊的政客，首爾市長選舉落敗後，意外獲得華麗回歸政壇的機會，但因太過誠實，支持率跌到谷底。在這續集中，祕書室長也變得無法說謊，後來她當上江原道知事，管轄範圍大於首爾市長，甚至牽扯到北韓相關議題。

「政客誠實中2」的亮點之一為南韓團體Highlight隊長尹斗俊的出演，他在片中飾演惡角，是一名建築公司的CEO。在韓劇「那年，我們的夏天」中飾演金多美摯友的朴珍珠也有出演，她在許多韓劇中常常飾演有趣的角色，這次喜劇表現也令人期待。「政客誠實中2」已於10月7日在台上映。

根據韓國電影振興委員會10月7日~9日連假期間統計，「人生真美麗」在連假期間累積了16.8萬的觀看人次，目前累積觀影人數為58.7萬人次；「政客誠實中2」連假期間則是累積了13.5萬觀看人次，目前累積觀看人數為69.5萬，在連假期間的票房各佔據了第二、三名。第一名則是「機密同盟2」，該部電影在南韓已上映超過一個月，但在連假依然累積了22.3萬觀看人次，共累積652.5萬觀看人次，可見人氣依然相當高。
南韓
電影
人生真美麗
政客誠實中2

相關新聞

太帥！阿湯哥搭火箭去外太空拍片　有望成為首位漫步國際太空站外明星
太帥！阿湯哥搭火箭去外太空拍片　有望成為首位漫步國際太空站外明星
2022/10/11 16:21
南韓元祖天團「神話」申彗星酒駕拒測遭捕 駕駛車輛為贓車
南韓元祖天團「神話」申彗星酒駕拒測遭捕 駕駛車輛為贓車
2022/10/11 15:16
《聖誕夜驚魂》鬼才導演！提姆波頓全球巡迴展台灣登場　500件作品10大展區一覽大師黑色幽默
《聖誕夜驚魂》鬼才導演！提姆波頓全球巡迴展台灣登場　500件作品10大展區一覽大師黑色幽默
2022/10/07 15:53
經合組織中南韓罹憂鬱症比率最高 現今年輕人被迫放棄的七件事為？
經合組織中南韓罹憂鬱症比率最高 現今年輕人被迫放棄的七件事為？
2022/10/06 17:00
7個月內售出172萬瓶 朴宰範燒酒品牌成功的背後: 親自下田
7個月內售出172萬瓶 朴宰範燒酒品牌成功的背後: 親自下田
2022/10/06 12:51

更新時間 : 2022-10-12 11:24 GMT+08:00

最受歡迎

台灣雙十國慶活動多　台北市2階段交管9日晚間起實施至隔日
台灣雙十國慶活動多　台北市2階段交管9日晚間起實施至隔日
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
【2022國慶煙火在嘉義】大林佐登妮絲城堡試營運　遊客入園彷彿置身歐洲
打擊中國自製晶片能力　美國政府頒布新一波半導體禁令
打擊中國自製晶片能力　美國政府頒布新一波半導體禁令
台灣零食大評比！Lauv太空港音樂藝術嘉年華開唱　義美小泡芙拿滿分但這一味評價破表　
台灣零食大評比！Lauv太空港音樂藝術嘉年華開唱　義美小泡芙拿滿分但這一味評價破表　
台北市長選情激烈 美麗島電子報民調：三人有如「麻花捲在一起」
台北市長選情激烈 美麗島電子報民調：三人有如「麻花捲在一起」
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約
台灣18歲以上皆可打莫德納次世代疫苗　10/6台北開放預約