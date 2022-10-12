南韓最新電影「政客誠實中2」爆笑上映 愛情音樂劇「人生真美麗」賺人熱淚

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近期玄彬及潤娥所主演的「機密同盟2」在台灣及南韓皆創下佳績，而最近在韓國亦獲得不少人氣的浪漫愛情音樂劇「人生真美麗」也將於台灣上映，另一部搞笑喜劇「政客誠實中2」則已於7日上映。

「人生真美麗」為一部愛情音樂劇，改編自義大利電影「美麗人生」，電影講述女主角為了木訥的老公及孩子奉獻一切，但有天卻發現自己來日不長，對丈夫所提出的生日禮物是尋找初戀。雖然覺得荒唐，但丈夫還是不情願地陪著妻子踏上了尋找初戀之旅，踏遍了南韓全國，而在這旅程中，這對夫妻也找回了生命中的許多重要回憶。

不少南韓網友對電影歌曲讚譽有加，有著許多哭點及笑點，是個能讓觀眾們邊哭邊笑的感動電影。

「人生真美麗」由「雞不可失」柳承龍、「天空之城」廉晶雅及Wanna One出身的「急速首爾」邕聖祐主演，台灣預計10月14日上映。

「政客誠實中2」則是由羅美蘭主演的爆笑喜劇，羅美蘭曾以首部「政客誠實中」獲得韓國青龍電影獎的青龍影后。電影以幽默詼諧的方式，諷刺政壇的黑暗面，羅美蘭飾演無法說謊的政客，首爾市長選舉落敗後，意外獲得華麗回歸政壇的機會，但因太過誠實，支持率跌到谷底。在這續集中，祕書室長也變得無法說謊，後來她當上江原道知事，管轄範圍大於首爾市長，甚至牽扯到北韓相關議題。

「政客誠實中2」的亮點之一為南韓團體Highlight隊長尹斗俊的出演，他在片中飾演惡角，是一名建築公司的CEO。在韓劇「那年，我們的夏天」中飾演金多美摯友的朴珍珠也有出演，她在許多韓劇中常常飾演有趣的角色，這次喜劇表現也令人期待。「政客誠實中2」已於10月7日在台上映。

根據韓國電影振興委員會10月7日~9日連假期間統計，「人生真美麗」在連假期間累積了16.8萬的觀看人次，目前累積觀影人數為58.7萬人次；「政客誠實中2」連假期間則是累積了13.5萬觀看人次，目前累積觀看人數為69.5萬，在連假期間的票房各佔據了第二、三名。第一名則是「機密同盟2」，該部電影在南韓已上映超過一個月，但在連假依然累積了22.3萬觀看人次，共累積652.5萬觀看人次，可見人氣依然相當高。