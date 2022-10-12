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國防部長邱國正：台灣兵推無「美方撤台積電工程師」想定 「一定要避免戰爭」

邱國正回應，國家要靠自己防衛，不期望有任何狀況發生，因此國軍都在克制、避免戰爭爆發，到目前為止並沒有任何一個劇本，「沒有這個狀況 (美方撤台積電工程師) 」。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/12 11:10
圖/國防部發言人

圖/國防部發言人

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部長邱國正今天（12日) 表示，台海衝突兵棋推演中，沒有美方撤出台積電工程師的想定，「沒有這個狀況」；並強調，國家要靠自己防衛，任何動亂都會影響經濟及人民生計，俄烏戰爭是例子，因此一定要避免戰爭爆發，國軍都在克制。

國防部長邱國正：台灣兵推無「美方撤台積電工程師」想定 「一定要避免戰爭」國防部長邱國正（前）11日在立法院受訪表示，兩岸情勢的確嚴峻，他過去在軍中服務多年，這是前所未有的；他認為兩岸雙方，尤其台灣應盡量克制，避免爭端，避免升高緊張情勢，對此國軍很努力。中央社

國防部、國家安全局上午在立法院外交及國防委員會分別專案報告「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」，並備質詢，國防部長邱國正、國安局長陳明通列席。

彭博（Bloomberg）7日報導，美國為台灣可能遭侵略所研擬的應變計畫，在最糟情況下，美方會考慮撤出台灣的優秀晶片工程師。至於台海戰爭兵推劇本中，是否有美國撤出台積電工程師的想定。邱國正回應，國家要靠自己防衛，不期望有任何狀況發生，因此國軍都在克制、避免戰爭爆發，到目前為止並沒有任何一個劇本，「沒有這個狀況」。

英國資通訊情報單位「政府通訊總部」（GCHQ）首長佛萊明指出，英國無法複製(43:00處) 台灣的半導體生產能力與規模，台海出事將衝擊全球供應鏈和經濟成長及英國戰略韌性。

邱國正對此表示，這牽涉政治問題，但以軍事來說，任何一個地方發生動亂，都會影響政治、經濟、外交及人民生計，俄烏戰爭就是如此，因此一定要避免戰爭爆發。

有關今天國防部的專案報告部分，海軍目前共有26艘主作戰艦艇，其中6艘濟陽級艦於民國60年由美方建造完成，81年接艦返國，中華民國海軍使用迄今已30年，總計年資約50年，戰鬥系統儎台均面臨裝備老舊、維修費用高及安全性問題，急需籌建新兵力。

邱國正會前接受訪問表示，濟陽級確實服役多年且很老舊，計劃汰換濟陽級的原因並不僅是中共壓力，因為國軍建軍有一定程序，海軍規劃逐年汰換船艦，也按期程進行中；他強調，最近因為壓力較大讓汰換步伐加快，但加快不能亂，這是一定要把握的原則。

媒體詢問，中共解放軍海軍艦齡大約是7至10年，但國軍艦船艦齡超過30年。邱國正表示，確實落差很大，但這並非一兩天的事情，因為當初中國也是這樣過來的，兩岸軍力在民國80幾年的時候，就已經向中國傾斜。
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更新時間 : 2022-10-12 12:55 GMT+08:00

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