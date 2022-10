不怕彗星撞地球了！NASA撞擊任務成功將行星「撞歪」

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)9月底,美國太空總署(NASA)以一場破天荒的「探測器撞行星」測試,盼能改變天體路徑,避免與地球相撞,當時已知成功撞擊,如今確切結果出爐,大大優於預期,科學家相當振奮,從此再也不怕「彗星撞地球」電影真實上演了。

根據美聯社,擔負撞擊任務的DART(Double Asteroid Redirection Test,雙行星轉向測試),9月26日在目標小行星迪莫佛斯(Dimorphos)(直徑160公尺,大小約為一個足球場)身上撞出一個大坑,造成了如彗星尾巴的數千哩星塵,但由於距離地球有著千萬里之遙,透過智利與南非望遠鏡的數周觀測,才取得確切資料。

原本迪莫佛斯繞著一更大星體迪迪摩斯(Didymos)運行,一周需時11小時55分鐘。科學家本指望DART撞擊後,能使其偏移軌道,減少約10分鐘的繞行時間。不料結果比料想的還好,足足縮減了32分鐘。此外,大小行星原本距離1.2公里,衝擊過後,二者如今僅距離數十公尺。

這兩顆繞著太陽的行星,並未對地球造成威脅,故NASA將之選為目標,模擬透過人力改變行星軌道的可能性,從而避免如彗星撞地球的世界末日。由於對地球有威脅的行星,恐怕都在不少光年之外,因此預警機制至關重要,必須在數年、數十年前就做好準備,執行撞擊任務,使之偏移,避開地球。科學家認為,此種方式總比天體臨門,才在太空將之炸毀來得好,畢竟碎片會落在地球各地,同樣是種威脅。

成功執行「自殺攻擊」的DART,以時速22,500公里的高速衝撞1,100萬公里以外的迪莫佛斯,當場成仁,整個撞毀。NASA信心滿滿地說,「不管太空要向地球擲什麼過來,我們都準備好了。」

Join #DARTMission experts on Tuesday, Oct. 11 at 2pm ET (1800 UTC) to learn the results of its impact with the distant asteroid Dimorphos—our first test of planetary defense: https://t.co/z8g0q2WPzX



Remember: DART is a test and there are no known asteroid threats to Earth. pic.twitter.com/PaEmhk7UNw