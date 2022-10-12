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不怕彗星撞地球了！NASA撞擊任務成功將行星「撞歪」

NASA信心滿滿地說，「不管太空要向地球擲什麼過來，我們都準備好了。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/12 10:05
DART成功撞向行星（圖／NASA影片截圖）

DART成功撞向行星（圖／NASA影片截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）9月底，美國太空總署（NASA）以一場破天荒的「探測器撞行星」測試，盼能改變天體路徑，避免與地球相撞，當時已知成功撞擊，如今確切結果出爐，大大優於預期，科學家相當振奮，從此再也不怕「彗星撞地球」電影真實上演了。

根據美聯社，擔負撞擊任務的DART（Double Asteroid Redirection Test，雙行星轉向測試），9月26日在目標小行星迪莫佛斯（Dimorphos）（直徑160公尺，大小約為一個足球場）身上撞出一個大坑，造成了如彗星尾巴的數千哩星塵，但由於距離地球有著千萬里之遙，透過智利與南非望遠鏡的數周觀測，才取得確切資料。

原本迪莫佛斯繞著一更大星體迪迪摩斯（Didymos）運行，一周需時11小時55分鐘。科學家本指望DART撞擊後，能使其偏移軌道，減少約10分鐘的繞行時間。不料結果比料想的還好，足足縮減了32分鐘。此外，大小行星原本距離1.2公里，衝擊過後，二者如今僅距離數十公尺。

這兩顆繞著太陽的行星，並未對地球造成威脅，故NASA將之選為目標，模擬透過人力改變行星軌道的可能性，從而避免如彗星撞地球的世界末日。由於對地球有威脅的行星，恐怕都在不少光年之外，因此預警機制至關重要，必須在數年、數十年前就做好準備，執行撞擊任務，使之偏移，避開地球。科學家認為，此種方式總比天體臨門，才在太空將之炸毀來得好，畢竟碎片會落在地球各地，同樣是種威脅。

成功執行「自殺攻擊」的DART，以時速22,500公里的高速衝撞1,100萬公里以外的迪莫佛斯，當場成仁，整個撞毀。NASA信心滿滿地說，「不管太空要向地球擲什麼過來，我們都準備好了。」
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更新時間 : 2022-10-12 11:24 GMT+08:00

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