台灣首傳2人接種莫德納「次世代疫苗」死亡案例•因果待釐清　「想出國」18歲以上打氣熱

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）莫德納次世代雙價疫苗9月24日開打，指揮中心昨(11日) 公布疫苗接種後不良事件通報，出現首2例接種莫德納次世代疫苗後死亡個案，皆為60歲以上長者，施打隔天過世，因果待釐清。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，自11日起開放18歲以上民眾接種莫德納次世代BA.1雙價疫苗。有診所醫師反映，次世代疫苗接種踴躍，上週僅開放2階段對象施打時，一天僅施打20至30人，11日一天就打了近200人。

接種疫苗是預防染疫重症、死亡的方法之一，但民眾擔心不良事件，根據中央流行疫情指揮中心最新疫苗接種後不良事件通報，10月7日至10日國內新增2例莫德納次世代疫苗接種後發生死亡不良事件。指揮中心發言人莊人祥強調，兩案目前有時序相關，但不一定有因果關係。

莊人祥11日晚間指出，莫德納次世代疫苗接種後發生死亡不良事件者，皆為60多歲民眾，分別為一男一女。男性個案有癌症開刀病史及高血壓，在10月3日上午接種莫德納次世代疫苗，作為第3次追加劑，也就是俗稱的「第5劑」。

中央社引述莊人祥說，男性個案在10月3日晚間仍有與家屬通話，但隔天被發現在家中無呼吸心跳，送醫急救無效，不幸於4日死亡，經法醫司法相驗死因為心因性休克、高血壓，個案並未解剖，衛生單位已協助申請救濟，待衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）進行審議釐清因果關係。

另一名女性個案，有長期暈眩、頭暈症狀，10月7日接種莫德納次世代疫苗，作為第2次追加劑，也就是俗稱的「第4劑」，8日凌晨出現多汗、虛弱、肢體無力等症狀，送至急診就醫。

莊人祥進一步說明，這名女性個案到醫院後，經醫療團隊安排進行電腦斷層檢查，結果顯示有頸動脈剝離，轉院途中心跳停止，急救無效過世，死因為主動脈剝離合併心包填塞、高血壓。衛生單位已協助家屬申請救濟，待VICP專家進行審議釐清因果關係。

公費流感疫苗長者接種意願高

次世代疫苗年輕人打氣熱

公費流感疫苗已開打，今年長者接種意願比去年更高；莫德納次世代雙價疫苗11日起擴大開放18至49歲民眾施打，基層診所開打首日接種踴躍，不少年輕人因想出國，所以想接種獲得保護力。

據衛福部疾病管制署提供資料，自10月1日至10月10日公費流感疫苗開打10天，累計接種135萬1239人次，去年同期94萬3088人次，比較65歲以上民眾的接種率，今年為20.9%，較去年同期9.8%，接種率明顯更好。

今年度公費流感疫苗分2階段開打:

第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦等11類；

第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日開打。

11日開放18至49歲民眾

接種COVID-19次世代疫苗

另外，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，基層醫療協會理事長、開業小兒科診所醫師林應然11日下午接受媒體聯訪時表示，在還沒開放18至49歲民眾接種COVID-19次世代疫苗前，國內疫苗已經打到極限，上週平均每天都只20至30個人施打次世代疫苗。

莫德納次世代雙價疫苗11日起開放18至49歲民眾施打，再加上邊境即將開放，「0+7」新制將上路，想出國的民眾希望透過接種疫苗獲得保護力。林應然說，今天將近100多名18歲以上民眾預約施打次世代疫苗，其中9成多都有如期到診所施打，今天光是上午就接種102人。

面對次世代疫苗接種意願明顯反轉，林應然表示，本來就有不少18歲以上民眾早就到了該打第4劑的時間，過去年輕人並不熱衷打疫苗，隨著國門即將開啟，確實發現還有不少很想出國的年輕人也前來施打，想趁假期海外旅遊前接種疫苗，獲得保護力。