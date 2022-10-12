義大利波隆那插畫大賽「台灣」被消失　插畫家：今年不投了

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 2023年「波隆那插畫獎」開放徵件，但有報名參賽的插畫家發現「台灣」國籍的選項不見了，只有兩個台北可以選。文化部表示，駐義代表處已於11日嚴正抗議。

林廉恩於臉書無奈表示，作品都完成了才發現明年波隆那插畫比賽的國籍選項沒有Taiwan，本來因為作品做很久想說怎麼能這樣放棄就昧著良心投下去了，但後來又糾結很久，到今天才釋懷，重新登入把報名資料全刪了，今年不投了。

林廉恩附上截圖並說，「希望大家都能明白我們在國際的處境有多麼脆弱，這個表單不只沒有Taiwan，連ROC也沒有喔。」

文化部回應，台灣主題館已參加波隆那書展多年，亦經常獲肯定，駐義代表處已以文化組名義正式致函主辦單位表示嚴正抗議，並將持續透過外交管道表達，要求主辦單位應秉持專業，尊重我國創作者主體性與國家認同，於本屆義大利波隆那插畫展的競賽正式官方系統恢復國名「Taiwan」。

圖文創作者「我是馬克」留言支持，「我們一起努力～讓身在台灣的創作者之後不被打壓，在國際上發光發熱～」，「蠢羊與奇怪生物」則是回覆「唉」，林廉恩認為，之前都有Taiwan的（選項），應該是去年展覽會場中國鬧事才會變這樣。

記者今（12）日詢問文化部最新情況，目前主辦方尚未有回應。