不畏中國威脅　烏克蘭議員盼10月底訪台灣　共同捍衛民主自由

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）立法院今（11）日成立「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」，多位跨黨派立委出席表達支持，烏克蘭議員克莉曼科透過視訊表示，「烏克蘭友台小組」將不畏中國的威脅和干預，預計10月底將到台灣交流，持續拓展雙邊關係。

「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」由民進黨立委黃世杰發起，立法院目前已有41位跨黨派立委入會，超過國會總席次的1/3，共同表達對烏克蘭的友好與聲援。黃世杰說，台、烏國會間的友誼日漸升溫，雙方期待促進更多政府、民間交流，除互訪外，也朝互設代表處的方向努力。

黃世杰說，烏克蘭友台小組的成立過程則是幾經波折，雖然程序尚未完備，但友台小組已展開實質運作，未因中國施壓，影響成員發展台烏友誼的決心。

黃世杰表示，在烏克蘭獨立紀念日隔天，雙方已透過視訊會議，確認彼此對於鞏固友誼的決心，除了互訪，也將朝著互設代表處的方向來努力，呼籲雙方國會持續督促政府推動，未來積極發展台灣跟烏克蘭關係。

黃世杰說，月底烏克蘭國會議員克莉曼科（Yulia Klymenko）等人，將來台參加「世界民主運動全球大會」，期待屆時透過面對面交流，讓挺台烏克蘭友人更熟悉台灣。

受邀出席成立大會的立法院秘書長林志嘉表示，戰火仍在持續中，烏克蘭人民勇敢為自己的國家付出，這樣的精神贏得全世界所有愛好和平者的鼓勵。台灣作為民主國家的一份子，支持烏克蘭責無旁貸，立法院會全力幫助協會，讓台烏國會間的互助合作更順暢。

外交部次長俞大㵢表示，很高興看到台烏關係向前邁進一大步，並藉此向英勇捍衛家園的烏克蘭全體人民表達崇高敬意。對於俄羅斯昨日發動無差別軍事襲擊，造成眾多傷亡，表達哀悼與慰問，並對俄羅斯的暴行表達最嚴厲譴責。

克莉曼科透過視訊指出，今天非常高興看到大會成立，烏克蘭正在以肉身抵擋攻擊跟作戰，台灣則是進行政治上的作戰，呼籲全球民主國家要團結起來，共同捍衛民主自由的未來，持續努力打造全新世界民主秩序。

克莉曼科說，非常期待月底能到台灣跟立委互動，深化政治、商業、文化間的交流，並感謝台灣支持烏克蘭，烏克蘭友台小組不畏中國威脅跟干預，將持續拓展與台灣的雙邊關係。