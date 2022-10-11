瞄準寵物出遊商機！老爺會館-台北林森推毛孩同住專案

毛小孩是許多人的心肝寶貝，而陪伴毛小孩生活、旅遊，更是許多飼主出遊訂房首選！位於中山區的老爺會館-台北林森，瞄準寵物出遊商機，即日起至12月31日，推出「毛孩同住」方案，凡預訂飯店官網任一住房專案，每房每晚另加價1,000元，即可攜帶一隻22公斤以下之中小型犬入住。客房除享有寵物墊、餐點盆、尿布墊等備品外，另提供「ODOUT臭味滾清潔試用包」及「NPIC潔牙條」等毛孩專屬迎賓禮，讓飼主能輕鬆帶著毛孩去旅行，省去旅行的相思之苦！

老爺會館-台北林森為創造寵物友善住宿環境，毛孩除公共空間落地需繫牽繩或乘坐手推車以保護安全外，在專案客房內都可自由活動，讓飼主可以無憂無慮的和毛寶貝體驗如家一般舒適的住宿環境！老爺會館-台北林森在客房家具家飾的挑選上也不馬虎，除了採用耐刮材質外，客房更鋪設好清潔、耐磨，不含甲醛、鄰苯二甲酸酯的波隆地毯（Bolon），不僅環保無毒、不生塵蟎，更可避免毛孩於客房奔跑時滑倒，營造自在安心的共融空間。

老爺會館-台北林森更為入住毛孩準備專屬迎賓禮，包含台灣研發製造，通過SGS與TAF檢驗的「ODOUT臭味滾清潔試用包」，試用包內含地板清潔劑、布類洗潔液、食器洗滌劑、洗毛精各15ml及專屬濕紙巾，100%中性成分、無香精不刺激加上汪汪專用除臭配方，讓飼主能輕鬆清潔打造無味潔淨的住宿環境！而在點心的挑選上，則主打來自美國的天然潔牙骨品牌「NPIC潔牙條」，含日本專利成分柿子單寧及多種營養素，可維持毛孩們免疫系統健康，更以人類食用等成分為標準，無添加鹽、糖、防腐等，原料單純且安心，適合所有犬種及年齡食用，就是要讓毛孩們享有最好的呵護！

老爺會館-台北林森不只是商務和觀光旅客的最佳住宿地，如今更是攜帶毛孩們出遊的最佳選擇，除了鄰近華山文化創意園區，能提供給毛孩們「放電」的最佳空間外，住宿於此，毛孩除能受到尊榮貼心的禮遇外，飼主們也能安心安排行程，不論是體驗日本人來台北最愛的條通文化亦或是最多特色小店聚集的赤峰街商圈，都能讓美好的出遊回憶中有毛孩緊緊相伴！