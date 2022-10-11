板橋凱撒大飯店X台北新板希爾頓酒店 聯合六間餐廳推餐飲護照集點卡

進入秋冬年末，為搶攻新板特區餐飲商機，板橋凱撒大飯店與台北新板希爾頓酒店攜手合作，聯合六間不同風格主題之中西式餐廳及酒吧，即日起至11/30止推出餐飲消費滿1,000元即可現折200元及餐飲護照集點卡乙張，每張集點卡凡集滿6間餐廳集點各乙枚即可參加抽獎，有機會獲得討論度最高、市價38,900元全新iPhone 14 Pro Max帶回家！

板橋凱撒及新板希爾頓即日起至11/30前推出雙星飯店餐飲抵用聯合護照，凡於指定六間餐廳餐飲消費單筆滿1,000元可現折200元，並加贈聯合護照集點卡獲得集點，凡集滿六家餐廳點數即可參加iPhone 14 Pro Max抽獎活動！

參與活動餐廳包括板橋凱撒大飯店「Bar 98」：明亮舒適的寬敞空間，集結咖啡廳和酒吧複合式休憩場所，全日供應咖啡、飲品、熱食、精緻下午茶等餐點，營造出愜意舒適氛圍；「蓮花泰式餐廳」：以泰式餐酒館Casual Dining型態，將泰國道地美食單點方式以優雅精緻的服務呈現，優雅、舒適、明亮的空間，打造出視覺及味覺體驗多層次雙重饗宴；「家宴中餐廳」以膾炙人口經典台菜與家宴料理，加以精湛的手藝，在古色古香氛圍中表露無遺，展現殷實而誘人的最佳本色，帶給消費者獨有的榮華享受，引領饕客以舌尖品味台菜風情。以及台北新板希爾頓酒店「逸廊」：全日提供熟食、甜點、飲品、季節性主題下午茶，晚上則搖身一變成為酒吧，滿足社交和商務聚會的理想場所；「悅．市集」自助餐：焠鍊各國料理精髓、嚴選食材，供應超過80道各國特色美味料理；「青雅中餐廳」以淡雅舒適綠色做為空間色調，融合琴、棋、書、畫四古藝的裝潢元素，營造出清幽靜謐的氛圍，像似步入文人雅堂般優雅用餐，提供創意粵式料理及人氣必吃嫣紅燒鵝，滿足饕客的味蕾。