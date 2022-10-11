台灣安倍晉三之友會11日成立　曹興誠：安倍敢於面對中國　是我們的英雄

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）日本前首相安倍晉三國葬於9月27日落幕，台灣上百名與日本政界友好人士於今（11）日成立民間團體「台灣安倍晉三之友會」，由會長陳唐山邀請台日關係協會長蘇嘉全、聯電創辦人曹興誠、李登輝基金會董事長李安妮和前中央研究院院長李遠哲等人參與成立大會。

「台灣安倍晉三之友會」成立大會於今晚6點30分在圓山大飯店舉辦，會長陳唐山與發起人黃文局邀請知名主持人廖筱君等200多名台日親善人士與會，日華議員懇談會會長古屋圭司、日本李登輝之友會會長渡邊利夫、前防衛大臣久間章等多名日本政要發賀電，期待合作共推台日親善活動。

「台灣安倍晉三之友會」指出，為繼承日本前首相安倍晉三遺志，推動深化台日關係、促進台海安全、區域和平發展，因此推動成立此一民間團體，未來將提供建言，發揮影響力。

聯電創辦人曹興誠在成立大會上致詞時說，安倍是我們心中的英雄，因為他敢於面對中國，也曾言，「台灣有事，就是日本有事」。台日擁有共同價值與理想，民主、人權、自由和真善美的文明價值，因此我們要不畏強權、一同聯手對抗中國的威脅，同時也希望台日關係未來可以更緊密發展。

曹興誠直言，台灣是獨立的國家，已經獨立超過100年了，沒有任何一天是中共的屬地，一直都是獨立的。

陳唐山致詞時表示，安倍前首相對台日關係的貢獻有目共睹，他曾公開強調，「台灣有事，就是日本有事」，當台灣缺少COVID-19疫苗時，他更促成日本政府捐贈400多萬劑疫苗給台灣，他對台灣是真正有心想幫忙。

安倍前首相作為日本有史以來在任時間最長的首相，也和台灣已故前總統李登輝先生有非常深厚的交情，在過去二十多年間曾多次訪台，對台灣的處境和社會有深刻的了解。其執政期間，和蔡英文總統一直有良好的互動，不時互相鼓勵打氣，同時不遺餘力協助台灣爭取國際空間。

安倍是日本政壇最支持台灣的政治家之一，也是台灣的好朋友，我們對日本失去一位偉大的政治家感到萬分不捨，我們對安倍前首相的追思與感謝，並不會因為他的離世而改變。

陳唐山表示，為培育更多年輕的「知台派」，規劃每年提供10個名額，每人上限100萬日圓獎學金（約22萬新台幣）一年獎助學金，鼓勵更多日本年輕朋友來台遊學，體驗台灣在地文化。

此外，基於安倍先生提出的「自由與開放的印太願景」大方向，「台灣安倍晉三之友會」亦將不定時舉辦研討會，邀請印太地區專家學者針對國際情勢發展共同討論並提出對策及建議。