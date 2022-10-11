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台南安平古堡將改名「熱蘭遮堡」　台灣學者籲：古城牆才是古蹟　別搞錯了

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/11 18:01
文化部文資局審議將熱蘭遮城相關遺構整合並更改古 蹟名稱為熱蘭遮堡。圖為安平古堡園區內 的國定古蹟熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構。

文化部文資局審議將熱蘭遮城相關遺構整合並更改古 蹟名稱為熱蘭遮堡。圖為安平古堡園區內 的國定古蹟熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）即將滿400年的台南古蹟「安平古堡」要改名字了！文化部委託成功大學在安平古堡進行「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」兩處國定古蹟調查，發現2處應為同一遺構。經文資局審議，相關國定古蹟將整合並更名為「熱蘭遮堡」，不過，文化部強調，大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變。

文化部說明，「安平古堡」園區中，分別有「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」兩處國定古蹟，即1624 年開始興建的熱蘭遮堡（Fort Zeelandia）。此2處古蹟因先前公告的定著土地（古蹟範圍）與指定理由不甚完整，文化部於110年8月委託成功大學進行調查計畫，經調查發現2處應為同一遺構。

因此，文化部於111年8月26日第9屆《古蹟歷史建築紀念建築審議會》會議通過，將2處古蹟合併，並調整名稱為「熱蘭遮堡遺構」，預計111年11月完成法定公告程序。

文化部解釋，法定文資的正式名稱跟景點的名稱，是完全不一樣的概念，因此大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的僅為國定古蹟名稱，例如台南市的「億載金城」的古蹟名稱其實是「國定古蹟二鯤鯓礮臺」，「臺灣文學館」所在地為國定古蹟「原臺南州廳」；台北市西門町的「中山堂」所在地為國定古蹟「臺北公會堂」，這些名字中
有些是很久之前就為人所知，有些是修復活化後為讓大家知道它的新角色而定的國定古蹟的名稱，但不管如何 原本大家熟悉的稱呼不會因為一次改名而有所變化。

據聯合報報導，成大建築系名譽教授傅朝卿呼籲，希望能在400周年之際，改正過去認知的錯誤，不要再把紅白色尖尖的現代建築高塔視為古蹟，「真正的古蹟是在旁邊的古城牆」，因此包括郵票上、高鐵站前、台南市古蹟旅遊券上所呈現的影像都是尖塔，這是完全錯誤的；對此，台南市文化局局長葉澤山也表示，由於尖塔已有高知名度，要改變大家的印像有點困難，未來會結合尖塔與老牆，營造真正的古蹟形象。
安平古堡
台南

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更新時間 : 2022-10-11 18:36 GMT+08:00

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