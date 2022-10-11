原生臺灣小黑豆成分一度讚 高雄場開發多元產品加工技術

為增加國產原生小黑豆消費優勢，協助拓展內銷市場， 行政院農業委員會高雄區農業改良場乃利用小黑豆富含蛋白質、 花青素、類胡蘿蔔素、皂素、異黃酮、維生素E、維生素B群等優勢 ，經克服加工過程花青素流失及苦味等問題， 成功開發出香酥脆小黑豆的加工技術， 能充分保留小黑豆風味與營養，產品呈現黑金色彩口感香酥脆， 讓人食指大動，不僅開創本土小黑豆新用途、提升加值利用， 同時更增加了消費者健康需求新選擇。

高雄場戴順發場長指出，小黑豆為顆粒較小的黑色種皮大豆， 依其子葉顏色可分成青仁黑豆及黃仁黑豆， 臺灣的原生小黑豆屬黃仁黑豆，主產地在屏東恆春及滿州等地。 滿州小黑豆機能成分經高雄場鑑定後，發現有13種花青素、13種 皂苷及20餘種異黃酮，種皮花青素含量更高達每百公克720毫克 ，所含異黃酮量亦較之進口者高出許多， 黑豆相關機能成分及功能大都已有廣泛研究與報導， 目前常見市售黑豆產品有黑豆茶、黑豆浸漬酒、 黑豆醬油及黑豆豆漿等，但原料多為進口。 該場研發技術不僅完美保留了小黑豆機能成分， 產品色彩更加烏亮迷人，並散發出淡淡的豆香味， 很適合做為養生保健的零食點心及充當早餐穀物堅果脆片， 是相當優良的機能性食品。

高雄場研究人員指出，小黑豆含有與動物性食品等價的蛋白質， 其所含的蛋白質亦較其他豆類高，且種皮花青素含量高， 並富含異黃酮、類胡蘿蔔素、皂甘等機能成分， 是製作養生食品的絕佳天然素料。該研發香酥脆的小黑豆加工技術， 目前已符合商業簡捷操作量產的需求。對此技術有興趣的業者， 歡迎和高雄場研究人員聯繫，洽詢技術移轉及其他相關事宜。

照片來源：行政院農業委員會高雄區農業改良場提供

照片來源：行政院農業委員會高雄區農業改良場提供