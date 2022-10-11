【10月美國會第3團】國防、情報委員會議員兩團抵達台灣訪問

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」 共和黨首席議員溫斯卓普 (Brad Wenstrup) 及聯邦眾議員莫頓 (Seth Moulton) 11日至13日分別率團來台訪問，外交部北美司司長徐佑典代表外交部在桃園國際機場迎接訪團。

情報委員會眾議員溫斯卓普眾議員曾共同提出《 提升台美戰力互通性法案》(To express the sense of Congress on interoperability with Taiwan)、莫頓眾議員則曾共同提出《 台灣民主防衛租借法案》(Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act) 等友台法案。另一訪團成員還有聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲 (Michael Waltz) 及凱希力 (Kai Kahele)。

兩團共由四位聯邦眾議員組成，橫跨美國民主、共和兩黨的聯邦眾議員， 並分別來自「軍事」、「情報」等關鍵委員會。且均為台灣在美國會的重要友人， 舉凡在籲請拜登政府將台灣納入首波疫苗捐贈名單、支持台灣參與「 世界衛生組織」(WHO)、台美洽簽自由貿易協定、 以及台灣加入「印太經濟架構」(IPEF)等重要議題上， 均為台灣發聲。

外交部指出，眾議員訪問團在台期間將共同晉見總統蔡英文、 拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴， 以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

10月已有三個美國國會議員團來訪。 在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會密集籌組訪團來台， 再次充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持，另一方面也有利未來在美國國會持續支持深化台美在各領域的友好合作關係。