學前程式教育種子教師培訓共備社群成果展

新北市(11)日於思賢國小附幼舉辦學前程式教育種 子教師培訓共備社群成果展，活動中幼兒透過平板與電腦操作Scr atch JR程式，教育局長張明文出席，與孩子一起演奏小星星，一同在「 踢踏Do Re Mi」腳踏音階。另邀請與會貴賓及師長一起參觀平板區，欣賞中、 大班幼兒在老師協力之下，共同用程式所創作的繪本。

教育局長張明文表示，新北市自109學年度成立全國首座學前程式 教育資源交流中心， 並邀請新北市教師會夥伴共同推動種子教師共備社群， 讓程式教育往下扎根。種子教師整合既有的教保課程，藉由繪本、 遊戲、兒歌、藝術等活動，將程式教育融入生活化的課程， 並在跨文化的情境布置、跨領域的主題活動課程中， 全面提升幼兒的運算思維能力。

相關課程研發及推廣， 在新北市教師會專發部主任張鉅輝參與及思賢國小校長程煒庭支持協 助下，逐漸擴展加深加廣。新北市教師會理事長林松宏表示，透過S cratch JR的實際操作，引導幼兒將想法透過程式遊戲具體呈現， 發展運算思維能力，讓孩子與科技的接觸不僅是爸媽的手機及平板， 而是邊玩邊學習，訓練運算思維，打造邏輯腦， 符合教保活動課程大綱以及108課綱的素養教學。

思賢國小附幼主任高櫻芷提到，幼兒園在導入程式教育時， 一開始是運用機器人結合繪本故事，但是總覺得可以再多做些什麼， 於是在共備討論時，巧妙將原本中港大排課程「都市綠精靈」 結合程式教育，透過資訊科技來關懷在地議題。 教師們不斷激盪研發課程，當看到孩子的學習成果時， 心中充滿對教學的熱情與感動。

參與共備成果展的信義國小幼兒園教師莊雅玫說到， 學前程式並非教導「寫程式」又或者「編碼」來操控電腦， 而是透過積木、桌遊或Scratch JR等，來培養孩子跳脫框架， 甚至教導孩子一起使用不同工具來面對生活的挑戰， 教他們用心觀察科技工具如何解決生活的問題， 這才是程式教育的重要精神。

教育局表示，目前已經有22間幼兒園參與程式教育課程， 包含附幼、市幼和私立幼兒園，未來還會逐年增加參與校數。 在新北市教師會協力之下，持續以專業社群培訓幼兒園種子師資， 共創桌遊課程、Scratch JR程式課程。同時，種子教師共備成果冊，包含教案等資訊， 已放置幼兒教育資源網(https://kidedu. ntpc.edu.tw/app/home.php)， 提供新北市幼兒園下載參考，俾利推廣至全市幼兒園。

與會來賓準備和小朋友一同在「踢踏Do Re Mi」腳踏音階。(照片來源：新北市教育局提供)

在創意十足創意區，可用植物導電，演奏出音階。(照片來源：新北市教育局提供)