10月為愛同歡喝采 台北喜來登大飯店SUKHOTHAI泰式餐廳

為每一種愛歡慶，迎接彩虹驕傲月到來，台北喜來登以性別友善飯店響應多元認同與平等尊重，即日起至11月6日於SUKHOTHAI泰式餐廳推出6款限定甜點與飲品，以繽紛的宮廷甜點露楚、六色雞蛋糕、夢幻漸層蘇打等表達愛的多樣性，價格自220+10%元起，與「為愛振翅」打卡牆拍照上傳並標註店家另享四人以上平日用餐最高75折優惠。

即日起至10月28日則推出「彩虹巡禮」住宿專案，每人2,399元起享早餐並贈送彩虹折扇與專屬小禮外，於SUKHOTHAI用餐再贈送甜點或飲料。10月28日入住則加碼送「台北彩虹觀光巴士」雙人車票，由台灣最美變裝皇后親自導覽，深度走訪彩虹專屬路線。此外，活動邀請男性專業保養品牌LAB SERIES雅男士共同合作，10月18日起消費滿6,000元即可獲得明星商品旅行組，共同為愛綻放虹光。

象徵愛與希望的力量，館內二樓SUKHOTHAI泰式餐廳於活動期間將餐廳Logo換上「彩虹新裝」，廳內更特別打造「為愛振翅」打卡牆，綴滿如煙火般綻放的彩色羽毛牆面來呼應遊行的熱情奔放。同時將彩虹旗上的絢麗六彩融入甜品，鮮豔逼真的水果外型、精緻小巧的果漾綠豆仁是源自於泰國王室慶典裡不可或缺的傳統點心「露楚Luk Chup」。以斑蘭葉、泰式奶茶等六種風味呈現的「泰式雞蛋糕」以繽紛花朵造型俏麗現身，以及香氣馥郁口感軟糯的「彩虹娘惹糕」等經典甜點。必嚐飲品以東南亞常見蝶豆花調製「天空之城彩虹珍奶」與「星空檸檬蘇打」，象徵自由的愛無拘無束，還有以草莓、香蕉與鳳梨為基底的「生蕉芭比」，淺啜一口感受南洋的熱帶風情，感受這場繽紛吸睛的彩虹饗宴。

本次活動與知名男士保養品牌「LAB SERIES雅男士」攜手響應愛的多元面向與認同，雅男士是男性護膚領域的先驅，致力於對男士膚質的完美追求，知名影星葛倫·鮑威爾(Glen Powell)與兩屆奧運擊劍銅牌得主瑞斯·伊姆博登(Race Imboden)都是雅男士的代言人。自10月18日起消費滿6,000元即可獲得清潔、補水、修護功能兼具的明星商品「活顏修護保濕旅行組」，好好地呵護肌膚。數量有限、贈完為止。

乘著彩虹穿梭過去與現在，台北喜來登即日起至10月28日推出「彩虹巡禮 Peace & Love」住宿專案，雙人入住豪華客房享翌日自助早餐並可獲得「彩虹折扇」與「愛與和平小袋」，於SUKHOTHAI泰式餐廳平日午餐與「為愛振翅」打卡牆合照上傳享用餐75折外，再贈送限定甜點或飲品兩份。此外，預訂10月28日入住再加碼送「臺北彩虹觀光巴士」車票2張(價值1,598元)，於晚間搭乘「彩虹觀光巴士」拜訪潮流酒吧、特色夜店，彩虹熱點一次滿足，還可獲得限量「彩虹大禮包」包括限定版彩虹口罩、限量6色「彩虹應援提袋」，還有LGBTQ友善店家提供的好禮，兩人成行每人2,399元起。

台北喜來登大飯店「虹彩繽紛」十月同歡活動

餐飲時間：即日起至11月6日

餐廳營業：午餐11:30AM-2:00PM 晚餐6:00PM-9:00PM

活動內容：SUKHOTHAI泰式餐廳推出限定甜品、與「為愛振翅」拍照上傳並標註店家另享四人以上平日用餐最高75折優惠。10/18起消費滿6,000元可獲得LAB SERIES明星旅行組。

住宿活動：即日起至10月28日

專案價格：10/17-10/20, 10/24-10/27每晚4,799元起、10/28每晚6,299元

專案內容：入住贈送彩虹折扇與愛與和平小袋並享翌日雙人早餐，於SUKHOTHAI用餐打卡上傳再送甜點或飲品，10/28當日入住加碼送「臺北彩虹觀光巴士」車票2張。

詳情及預訂請洽詢02 2321 1818訂席中心、02 2321 5511訂房中心。