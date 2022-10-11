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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超50.07億元

買超臺企銀6.19萬張最多，另賣超玉山金4.61萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/10/11 17:18

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/10/3~2022/10/7）外資在集中市場總買進金額為3,119.30億元，總賣出金額為3,069.23億元，買超為50.07億元，另統計自2022年年初至10月7日止，外資總買進金額為13兆7,914.54億元，總賣出金額為15兆329.76億元，累計賣超為1兆2,415.22億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆9,637.99億元新台幣，占全體上市股票市值的39.70%，較9月30日的16兆4,816.37億元新台幣，增加4,821.62億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名：臺企銀：買進100,876千股，賣出38,931千股，買超61,945千股；第二名：聯電：買進144,825千股，賣出118,404千股，買超26,421千股；第三名：開發金：買進66,873千股，賣出45,721千股，買超21,152千股。

台灣證券交易所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名：玉山金：買進59,001千股，賣出105,131千股，賣超46,130千股；第二名：台泥：買進64,852千股，賣出102,458千股，賣超37,606千股；第三名：華新：買進51,655千股，賣出81,582千股，賣超29,927千股。

更新時間 : 2022-10-11 17:40 GMT+08:00

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