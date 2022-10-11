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英國情報頭子再發「中國警報」 中共發展數位貨幣、北斗衛星的真實目的

各國在中共眼中，不是敵人就是潛在客戶，必要時可威懾之、賄賂之

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/11 17:01
北京街頭（圖／美聯社）

北京街頭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）相當於美國國家安全局的英國政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming），今（11）日擬發表演說，示警中國對全球的「巨大威脅」，其所仗恃的，莫過於自家數位貨幣及衛星系統。

GCHQ可謂英國最高情治機構，佛萊明將為國防智庫、「王家三軍聯合國防研究院」（Royal United Services Institute，RUSI）就安全議題進行演說，身為情治頭頭，其警告有其威信。

綜合路透NBC報導，根據佛萊明演說節錄內容，中國領導班子正試圖透過數位貨幣與北斗衛星導航系統，縮緊對人民的掌控、打壓異己，並擴大全球影響力。各國在中共眼中，不是敵人就是潛在客戶，必要時可威懾之、賄賂之。

這已非佛萊明首次發出「中國警報」。去年他提到，中國正在人工智慧、合成生物學、基因學等領域急起直追，恐在操作系統科技取得霸權。

佛萊明稱，中國對相關科技的追求，是來自對人民、對言論自由、對自由貿易、對開放科技標準與民主秩序的「恐懼」。他呼籲外界正視中國發行的數位貨幣及北斗衛星系統。

中共可藉中心化的數位貨幣來監控用戶交易活動，規避如俄國侵烏後遭受的金融制裁。至於北斗（Beidou）衛星，則是與美國GPS系統相抗衡的導航系統。根據佛萊明，中國正擘建其反衛星能力，一旦發生衝突，可力阻他國進入太空領域，同時亦可加強對人民的監控。同樣不可忽視的，是中共意圖改寫國際網路規範，透過新的追蹤法，威脅數位自由及人權。
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更新時間 : 2022-10-11 17:40 GMT+08:00

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