S2O翻版？台灣「太空港音樂節」補償方案遭網批：當我盤子？

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)S2O翻版？「太空港音樂藝術節」自10月8日起連三天嗨翻大佳河濱公園，不少知名國際大咖藝人來台演出，包含炫雅、朴宰範Jay Park、Lauv等，然而主辦單位卻在第一天出包，補償方案讓民眾炸鍋。

主辦單位水星媒體於臉書上表示，首日開場延遲造成了許多人錯過首秀表演，補償專案為凡購買10月8日及9日兩天的人，能憑票根、手環、及KKTIX購票證明傍晚5時前免費入場10日的活動，如已購入10日門票，則能多攜一位朋友參加。

太空港最高票價為一張$4,500元，在宣傳期間已被搶完，足見粉絲期待度破表，不料開場因網路問題出包，加上補償方案讓許多購買10日票券的歌迷怒問，「當我們是盤子嗎？人就已經很多了，還要免費送票，那我們10/10要半價。」有網友指出，「那你有想過10/10的消費者嗎？你現在因為你們自己活動的疏失所以導致10/10的人權益受損這樣合理嗎？請問跟S2O有什麼兩樣？」

此外，除了升級的補償方案引起不滿，現場花錢寄物也被民眾抱怨，發生物品被工作人員丟掉、侵佔等各種狀況，有網友提醒VIP入場時主辦方會收雨傘要求民眾離場再回來拿，結果散場時要取傘發現一和VIP的傘全灑在地上，「要找雨傘的人就很像在地上撿垃圾，看到就不想找了！」

主辦單位說明，舉辦一個大型群聚活動有相當多的考量，在安全第一的情況下將有諸多限制，為了縮短安檢時間，包包大小與違禁品規範與提倡環保餐具的理念皆是以消費者旅程的優化為初衷，在此我們亦將不斷改進並以所有 travelers 的體驗為第一優先考量。



現場一片混亂，民眾取傘不易。(圖翻攝自臉書使用者謝艾艾)