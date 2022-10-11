美國再祭晶片管制措施　日、韓股下挫逾2％　台股重挫596點　創近2年低點

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）雙十連假台股休市，美對中祭更嚴格晶片管制下，不僅美股四大指數收黑，包括日韓等亞股下挫超過2％，尤其台股大盤終場重挫596點，終場收在13106點，創近2年低點，電子股成為重災區，其中台積電跌幅達8.33%，勉強守住400元大關。

台股今（11）日開盤補跌開低走低，數度重挫逾500點，最低摜破13200點整數關卡，最低來到13178.85點，跌破前波低點13273點，再創2020年11月中旬以來低點，儘管大盤跌幅有收斂跡象，不過跌點仍超過480點。

美國商務部7日再祭晶片管制措施，加上市場評估美國聯準會（Fed）將再大幅升息，台股高價股賣壓沉重，終場台股加權指數收在13106.03點，重挫596.25點，跌幅4.35%，成交值來到新台幣2177.6億元，電子股大跌5.8%，金融股下挫2.28%，航運下跌2.07%。根據統計，台股今天有40檔個股跌停。

晶圓代工龍頭台積電勉強守住400元大關，終場收401.5元，下跌36.5元，跌幅達8.33%，單日市值蒸發9464億元，跌破11兆元，下滑至10.41兆元。

聯發科終場收在553元，下跌2.3%；聯電終場收35.4元，大跌6.96%。鴻海收104元，下跌3.26%，日月光投控收在74.6元，大跌9.02%，台達電收在264.5元，下跌3.82%。

大立光重挫8.1%，終場收在1695元，其他3檔千金股難以倖免，信驊收在1665元，大跌6.98%，旭隼翻黑收在1335元，下跌4.3%，力旺鎖跌停1120元。IC設計高價股世芯-KY鎖跌停828元，祥碩重挫8.5%收在652元，創意鎖跌停548元，電池概念股AES-KY鎖跌停607元。

航運股震盪，不過長榮收紅盤收在156元，小漲0.32%，萬海收72.2元，跌1.37%，陽明收63.7元，跌2.15%；航空雙雄弱勢，長榮航收28.1元，跌3.6%，華航收19.5元，跌4.18%。

金控股尾盤回神，其中富邦金收在49.5元，跌2.37%，中信金收20.1元，跌1.71%，兆豐金收30.05元，跌3.06%。國泰金收39.6元，跌2.22%。

另外，台北外匯市場方面，新台幣兌美元匯率今（11）日上午以31.74元開出，盤中最高31.74元，最低31.899元，最終以31.867元作收，貶值1.99角。