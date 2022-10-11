【10/11台灣本土+41,364　死亡＋36】BA.5占比89.5%　國內未檢出新魔王BA.5.1.7

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增41,438例COVID-19確定病例，分別為41,364例本土個案及74例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內目前和國外一樣，以BA.5變異株為主要病毒株，另外沒有驗出近期中國驗出的BA.5.1.7。



指揮中心表示，今日新增之41,364例本土病例，為19,160例男性、22,193例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六依序為新北市(7,719例)，臺中市(5,657例)，高雄市(4,392例)，臺北市(3,959例)，桃園市(3,836例)，臺南市(3,153例)。



指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為21例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至10月8日，死亡日期介於10月1日至10月8日。





指揮中心說明，今日新增74例境外移入個案中，為49例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均為調查中。入境日期介於今年9月10日至10月10日。



指揮中心統計，截至目前國內累計18,454,869例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,507,115例排除)，其中6,945,018例確診，分別為35,524例境外移入，6,909,440例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,620例COVID-19死亡病例，另16例為境外移入。

新增267例Omicron亞型變異株確定病例，分別為124例本土個案及143例境外移入

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增267例Omicron亞型變異株確定病例，分別為124例本土個案(111例BA.5、1例BA.4、12例BA.2)及143例境外移入(109例BA.5、8例BA.4、12例BA.2.75、14例BA.2)。



指揮中心指出，今日新增之111例BA.5本土個案，占上週所有已定序之124例的89.5%，為46名男性、65名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部57例、中部28例、南部24例、東部2例，確診日介於今年9月12日至9月29日。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株本土確定病例：743例BA.5、5例BA.4、2,513例BA.2，尚無BA.2.75本土確定病例。



指揮中心表示，針對國內境外移入之129例BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為83例男性、46例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年9月17日至9月28日。

8例BA.4個案：美國(6例)，紐西蘭及越南(各1例)

109例BA.5個案：越南(22例)，美國(11例)，德國(10例)，泰國(8例)，法國、土耳其、日本及馬來西亞(各6例)，韓國(4例)，印尼、新加坡、阿拉伯聯合大公國及英國(各3例)，加拿大、西班牙、芬蘭、義大利及奧地利(各2例)，塞爾維亞、緬甸、荷蘭、澳大利亞、以色列、柬埔寨、香港及瑞士(各1例)

12例BA.2.75：泰國(4例)，緬甸(3例)，越南(2例)，美國、沙烏地阿拉伯及土耳其(各1例)移入

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,111例、BA.4為100例、BA.2.75為44例、BA.2為1,020例。



指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年10月5日資料指出，BA.5變異株佔比約為80.8%，BA.4變異株佔比約為7.8%，另BA.2變異株(含BA.2.75)佔比穩定處低點；目前BA.5變異株仍為全球主流株，惟BA.4.6及BA.2.75影響部分國家疫情，需密切監測國際病毒的演變。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。



指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡，加強社區中個案之監測。



指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。