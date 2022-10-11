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加入老大哥陣線對抗烏克蘭 白俄宣布與俄國組聯合部隊

只支援不參戰的白俄，如今這番動作，外界憂心俄烏戰事升高

By 黃紫緹, 台灣英文新聞
2022/10/11 12:32
俄國總統普丁、白俄羅斯領導人魯卡申科相見歡（圖／美聯社）

俄國總統普丁、白俄羅斯領導人魯卡申科相見歡（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）連通俄國與克里米亞的大橋不明爆炸，讓俄國總統普丁（Vladimir Putin）顏面盡失，10日對烏克蘭肆意轟炸作為報復，與此同時，鄰國白俄羅斯竟宣布要與俄軍組成聯合部隊，俄烏大戰情勢再度升溫。

根據路透，白俄領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）10日在一場安全會議上表示，已與俄軍組成一支區域聯合部隊，部署於烏克蘭北境，他與普丁在聖彼得堡會議中商議了此事。

魯卡申科宣稱，烏克蘭正打算對白俄發動攻擊，要將白俄拖下水，卻未提供任何證據。他表示，從非官方管道得到警告，烏國正摩拳擦掌，要進行「克里米亞大橋2號」爆炸計畫，他警告烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與「其他瘋子」切勿輕舉妄動。

9日，連通俄國與克里米亞的克赤大橋（Kerch Bridge）無端爆炸。俄國於2014年併吞克里米亞，2018年這座大橋通車，普丁還親自揭幕，橋梁遭破壞，顯然讓普丁很不是滋味。目前尚無人承認犯行，但俄方宣稱是來自烏克蘭的恐怖攻擊，10日對烏國全境亂炸一通，包括平靜多時的首都基輔。

根據美聯社，俄軍從海陸空三方共14處地點發射飛彈，從西邊的利維（Lviv）到東邊的哈爾科夫（Kharkiv），許多皆落在非前線區域，至少百人受傷，70處基礎設施遭到破壞。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄方發射了84枚巡弋飛彈，24架無人機，烏國攔截了56個目標。

白俄羅斯軍力約6萬名，在政治經濟上仰賴俄國甚深。魯卡申柯1994年掌權，對普丁言聽計從，沆瀣一氣，俄烏開戰時，雖表示不會參戰，卻大開國境，讓俄軍運入輜重、取道攻入烏克蘭。如今此番宣示，令外界憂心，俄烏戰況又將再一次升高。

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