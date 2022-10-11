朴宰範、pH-1太空港演出嗨翻 周湯豪驚喜合體

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）太空港音樂藝術嘉年華space sport於10月9日至10月11日在台北舉辦連續三天，其中最後一天的表演為朴宰範Jay Park及朴俊元pH-1的演出最受矚目，早上7點多就可看見排隊人潮，周湯豪更是在最後作為嘉賓驚喜演出。

pH-1為Jay Park所創辦的音樂公司higher music旗下藝人，此次為首度來台，但在南韓也是具有名氣的嘻哈饒舌歌手，在太空港表演以《Cupid》、《Tipsy》、《Zombies》、《DVD》以及於選秀節目show me the money 7中演出的比賽歌曲 《Orange》等多首歌，演唱了約40分鐘，許多粉絲也在台下跟著唱，可見第一次來台的他，在台灣也有不小的人氣。他在台上用著流利的英文與粉絲互動，還說道他在飯店隔離3天很無聊，有點了牛肉麵吃。

朴宰範此次表演攜帶了大批團隊，包含子弟兵舞蹈團MVP，在朴宰範表演前先以MVP的舞蹈表演做為開場。朴宰範此次演出也帶來了《DNA》、《Me Like Yuh》、《All I Wanna Do》、《Nothing on you》、《yatch》等多達10首膾炙人口的歌曲，共一小時的精采演出。

朴宰範一如往常地在演唱《Mommae》時脫掉上衣，露出精實身材，讓粉絲興奮不已，還有許多粉絲將內衣丟上舞台，這是他每次在演唱《Mommae》時粉絲都會給予的「特定應援」，他也是習以為常地將內衣掛在身上。表演接近尾聲時，pH-1也再度上台與朴宰範合唱《Iffy》、《The purge》以及中文歌《想到你》。朴宰範前一天就在IG限時動態表示，自己為了台灣粉絲練習了《想到你》這首歌，希望粉絲們能先練好在表演當天一起合唱。

表演的最後周湯豪更是驚喜出場，與朴宰範一起表演《I Go》，最後也與三度上場的pH-1三人一起合體表演《Who You》結束這次的太空港演出。朴宰範與周湯豪兩人在台上表示，兩人是14年的好友，在介紹周湯豪出場時，朴宰範用不熟悉的中文說道「我的朋友很帥」，接著用英文說「他是傳奇」。演出途中還逗趣的將自己收到的粉絲內衣給周湯豪：「兄弟這是要送給你的禮物」。

兩人其實在三年前朴宰範的台北演唱會就曾合體演出，他們是14年前在一場活動上相識，每當朴宰範來台，周湯豪也都會帶著他在台灣吃喝玩樂，可見兩人的好交情。